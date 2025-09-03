قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مدحت صالح وآمال ماهر يحييان حفل خيري بقصر عابدين هذا الموعد

حفل مدحت صالح وامال ماهر
حفل مدحت صالح وامال ماهر
تقى الجيزاوي

يحيى الفنان مدحت صالح والفنانة آمال ماهر حفلا غنائيا خيريا بمصاحبة الأوركسترا المصاحبة لهما،  في ٥ أكتوبر المقبل بقصر عابدين لصالح مؤسسة راعى مصر  عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

ويقدم النجمان الكبيران، خلال الحفل، برنامجا غنائيا يتضمن نخبة من أجمل أعمالهما التى قدموها على مدار مشوارهما الفني، وتم طرح تذاكر الحفل على موقع تذكرتي.

حفل مدحت صالح وامال ماهر

ومن المقرر أن تذهب عوائد هذا الحفل الخيري لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات، حيث تقدم راعي مصر الدعم لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.

حفلات مدحت صالح 

وكان احيي مدحت صالح حفلا غنائيا يوم ٢٠ اغسطس الماضي ضمن فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذى تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة.

امال ماهر مدحت صالح حفلات قصر عايدين

