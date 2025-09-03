إطلاق البوستر الرسمي لفيلم الرعب 28 Years Later: The Bone Temple

طرح البوستر الرسمي لفيلم 28 Years Later: The Bone Temple، وهو الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة التي بدأت مع 28 Days Later.



البوستر يُظهر معبدًا مروّعًا مكوّنًا من جماجم بشرية، في إشارة مباشرة إلى الطابع القاتم والدموي الذي سيحمله هذا الفصل الجديد من القصة.

الفيلم من إخراج نيا داكوستا، وتأليف أليكس جارلاند، وبطولة رالف فاينز وجاك أوكونيل وألفي ويليامز. ومن المقرر طرحه عالميًا في دور السينما بتاريخ 16 يناير 2026.

وتدور أحداث الفيلم بعد عقود من تفشي فيروس خطير، حيث يكشف عن عالم يسيطر عليه العنف والخوف، ليصبح البشر أنفسهم أشد خطورة من المصابين. الملصق الجديد يحمل شعار “الخوف هو الإيمان الجديد”، في تلميح إلى بروز قوى جديدة تتحكم في مصير الناجين.

هذا الإصدار يُعدّ ثاني أفلام الثلاثية الجديدة، ويواصل إعادة إحياء واحدة من أبرز سلاسل الرعب البريطانية التي أثّرت بعمق في أفلام ما بعد نهاية العالم.

السلسلة الأصلية 28 Days Later، التي أخرجها داني بويل عام 2002، كانت واحدة من أبرز أفلام الرعب التي أعادت تعريف سينما “الزومبي” بواقعية مظلمة وجو متوتر، فيما جاء الجزء الثاني 28 Weeks Later عام 2007 ليوسع نطاق الأحداث ويُظهر فوضى أكبر.



أما الفيلم الجديد، فيبدو أنه يسعى لتقديم مستوى أكثر قسوة ودموية، ما يثير فضول المشاهدين حول مستقبل هذه الثلاثية.