الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح الجزء الثاني من الموسم الثاني لمسلسل Wednesday على نتفليكس

Wednesday
Wednesday
نجلاء سليمان

أصبح الجزء الثاني من الموسم الثاني لمسلسل الرعب والكوميديا السوداء Wednesday متاحًا الآن على منصة نتفليكس ليكمل بذلك أحداث الموسم المثير الذي أثار ضجة جماهيرية واسعة.


ويشمل هذا الجزء الجديد الحلقات من الخامسة إلى الثامنة، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث في أكاديمية نيفرمور مع عودة الأسرار والغموض الذي يحيط بالشخصيات.

يستمر المسلسل في متابعة رحلة وينزداي آدامز  بينما تواجه تحديات نفسية خطيرة بعد فقدانها لقواها نتيجة انهيار عصبي أعقب رؤية وفاة صديقتها المقربة إنيد.

ومع هذه التغيرات، تجد وينزداي نفسها أمام معركة جديدة تتجاوز حدود قواها الخاصة وتضعها في مواجهة مخاطر لم تعهدها من قبل.

واحدة من أبرز مفاجآت الجزء الجديد هي انضمام النجمة العالمية ليدي جاجا في دور روزالين روتوود، الأستاذة الغامضة في أكاديمية نيفرمور.

ظهورها أضاف بعدًا دراميًا مختلفًا، خصوصًا مع تقديمها أغنية أصلية بعنوان The Dead Dance، التي صدرت بالتزامن مع عرض الحلقات، ما جعل دخولها محط أنظار الجماهير والنقاد على حد سواء.

يتضمن هذا الجزء أربع حلقات وقد ركزت هذه الحلقات على كشف أسرار جديدة عن عائلة آدامز، مع التمهيد لخطوط درامية أوسع يُتوقع أن تستمر في الموسم الثالث.

ردود الفعل الأولية من النقاد والجمهور جاءت إيجابية، حيث وصف البعض هذا الجزء بأنه أكثر نضجًا من الجزء الأول من الموسم، مع تركيز ملحوظ على علاقة وينزداي بمحيطها وصراعها الداخلي.

كما اعتُبرت الصداقة والروابط العاطفية بين الشخصيات العنصر الأبرز، في حين أثارت نهاية الجزء نقاشات واسعة حول مستقبل القصة وما سيحمله الموسم القادم.

Wednesday نتفليكس جينا أورتيجا

