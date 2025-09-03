بعد انطلاق تصويره.. تفاصيل مسلسل سنجل ماذر فاذر

أطلقت شركة الصبّاح تصوير عمل مصري جديد بعنوان "سنجل ماذر فاذر" في تجربة درامية مختلفة تمزج بين اللايت كوميدي وقصص الحب التي تحمل أبعاداً وتعكس واقعاً تمرّ به معظم العلاقات، وذلك من خلال مجموعة مواقف طريفة.

المسلسل بطولة النجوم ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، هنادي مهنا، محمد كيلاني وغيرهم.

"سنجل ماذر فاذر" يضم 15 حلقة تأليف وإخراج تامر نادي. ومن المتوقع عرضه عبر منصة شاهد خلال شهور قليلة.

جاء ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "٢٢٠ يوم" وتصدره المراتب الأولى في مصر وعدة دول عربية طيلة فترة عرضه.

220 يوم عمل درامي مشحون بالعاطفة والتوتر، تحت قيادة المخرج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.