المركز الفلسطيني للبحوث: الاحتلال يواجه أزمة داخلية في تجنيد الاحتياط

قال اللواء الدكتور محمد المصري، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث، إن أزمة قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعكس عمق الانقسام المجتمعي داخل دولة الاحتلال، وليس فقط تحديًا لوجستيًا أو عسكريًا.

وأوضح، في تصريحات مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التعداد البشري المتوفر لا يُعد مشكلة في حد ذاته بالنسبة للجيش الإسرائيلي، سواء في جبهة غزة أو حتى في الجبهات الأخرى مثل لبنان وسوريا، مشيرًا إلى أن هذه الجبهات باتت شبه متوقفة، في حين تظل جبهة غزة مشتعلة.

وأكد المصري، أن جيش الاحتلال يملك القدرة على دخول مدينة غزة عسكريًا، وربما يستطيع احتلالها في أي لحظة، لكنه لن يتمكن من فرض السيطرة الحقيقية عليها.

وذكر، أن الاحتلال يعني الوجود العسكري، أما السيطرة فتتطلب غياب المقاومة، وهو ما لا يمكن تحقيقه في غزة، لا سيما أن الشعب الفلسطيني لم يُترك له أي خيار سوى الدفاع عن نفسه وبيته، في ظل ممارسات الاحتلال التي تشمل التهجير والتجويع والترويع.