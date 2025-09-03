لتحسين المظهر الحضاري.. حملات نظافة مكثفة بحي شرق كفر الشيخ

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة اليومية بحي شرق كفر الشيخ.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد خضراوي محمد خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، أن الحملات استهدفت رفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تكثيف العمل حول المدارس والمساجد والمناطق السكنية، وذلك ضمن خطة يومية لتحسين البيئة العامة، وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

وأشار خضراوي إلى أن فرق النظافة تعمل على مدار اليوم، مع الدفع بالمعدات واللوادر وسيارات الجمع المنزلي، لضمان سرعة رفع أي تجمعات للقمامة أو المخلفات أولًا بأول، لافتًا إلى أن الحملات تشمل أيضًا إزالة بؤر التراكمات العشوائية، والاهتمام بالجزيرة الوسطى والحدائق العامة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على أن ملف النظافة يحظى بأولوية قصوى، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، وتطبيق الغرامات على المخالفين ممن يلقون القمامة في غير الأماكن المخصصة لها.