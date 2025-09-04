قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
أخبار التكنولوجيا |جوجل توضح حقيقة اختراق Gmail.. وChatGPT يطلق أدوات رقابة أبوية جديدة

أخبار التكنولوجيا |
أخبار التكنولوجيا |
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

 

بدأت منصة يوتيوب باتخاذ إجراءات صارمة ضد مشتركي باقة Premium Family الذين لا يقطنون في نفس العنوان، وذلك على خطى حملة نتفليكس الأخيرة ضد مشاركة كلمات المرور، والتي أثارت استياء المستخدمين حول العالم.

آيفون مهدد بالاختراق .. ثغرة صادمة في واتساب والشركة تحذر فورا

 

أعلنت شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، عن إصلاح ثغرة أمنية خطيرة كان من الممكن أن تعرض المستخدمين لهجمات من قبل قراصنة، وذلك بعد اكتشاف المشكلة يوم الجمعة الماضي.

ميزة خارقة في OnePlus 15 تهز عرش آبل وسامسونج

تعتزم شركة وان بلس OnePlus، رفع قدرات سرعة الشحن في هواتفها الرائدة القادمة، إذ تؤكد أحدث التسريبات أن هاتفها المقبل OnePlus 15، سيقدم تجربة شحن تفوق قدرات الجيل السابق OnePlus 13، متخطيا حاجز الـ 100 وات ليمنح المستخدمين أسرع عملية شحن في تاريخ الشركة.

حكم تاريخي ينقذ جوجل من التفكيك ويبقي كروم تحت سيطرتها

في انتصار نادر لشركات التكنولوجيا الكبرى أمام جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، قضى قاض فيدرالي في واشنطن، بعدم إلزام شركة جوجل ببيع متصفحها كروم، بينما أمرها بمشاركة بيانات البحث مع المنافسين لفتح المجال أمام مزيد من التنافس في سوق البحث عبر الإنترنت.


جوجل توضح حقيقة اختراق Gmail

تداولت تقارير إعلامية مؤخرا أن شركة جوجل وجهت إشعارات أمنية عاجلة إلى أكثر من 2.5 مليار مستخدم لخدمة البريد الإلكتروني Gmail، تحذرهم من ثغرة خطيرة.


لماذا أصبح ChatGPT المستشار الأول للمديرين التنفيذيين؟

لم يعد البحث عن المعلومات واتخاذ القرارات كما كان في السابق، ففي الوقت الذي اعتدنا فيه أن تقدم لنا محركات البحث قوائم طويلة من الروابط، باتت منصات الذكاء الاصطناعي اليوم تمنح المستخدم توصيات مباشرة وأجوبة واضحة، مدعومة بأسماء شركات وأسباب مقنعة، هذا التحول يعكس بداية مرحلة جديدة غيرت جذريا الطريقة التي نبحث بها ونتخذ بها قراراتنا.

خطوة بخطوة.. طريقة تنزيل وتثبيت أندرويد 16 على هاتفك

أعلنت شركة جوجل عن بدء الإطلاق الرسمي لنظام التشغيل أندرويد 16، وذلك بداية مع هواتف Pixel المدعومة، على أن يصل تدريجيا إلى أجهزة أندرويد الأخرى خلال الأسابيع المقبلة، التحديث الجديد يجلب تحسينات واسعة في التصميم، وإمكانية الوصول، والخصوصية، والإنتاجية.


استثمار ضخم يواجه صعوبات مبكرة.. توتر بين ميتا و Scale AI
 

لم يمض سوى أشهر قليلة على إعلان شركة ميتا استثمارها الضخم بقيمة 14.3 مليار دولار في شركة Scale AI المتخصصة في وضع البيانات Data Labeling، وجلبها الرئيس التنفيذي ألكسندر وانج وعددا من كبار مسؤولي الشركة الناشئة لإدارة مختبرات Meta Superintelligence Labs (MSL). لكن العلاقة بين الطرفين بدأت تظهر بوادر توتر مبكر.


لحماية المراهقين.. ChatGPT يطلق أدوات رقابة أبوية جديدة

أعلنت شركة OpenAI عن خطط جديدة تمنح الآباء إشرافا أوسع على كيفية استخدام أبنائهم المراهقين لتطبيق ChatGPT، وذلك في خطوة تأتي بعد أول دعوى قضائية رفعت ضد الشركة بشأن وفاة مراهق يزعم أن المنصة لعبت دورا في انتحاره.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

