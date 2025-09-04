أخبار التكنولوجيا |جوجل توضح حقيقة اختراق Gmail.. وChatGPT يطلق أدوات رقابة أبوية جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بدأت منصة يوتيوب باتخاذ إجراءات صارمة ضد مشتركي باقة Premium Family الذين لا يقطنون في نفس العنوان، وذلك على خطى حملة نتفليكس الأخيرة ضد مشاركة كلمات المرور، والتي أثارت استياء المستخدمين حول العالم.

أعلنت شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، عن إصلاح ثغرة أمنية خطيرة كان من الممكن أن تعرض المستخدمين لهجمات من قبل قراصنة، وذلك بعد اكتشاف المشكلة يوم الجمعة الماضي.

تعتزم شركة وان بلس OnePlus، رفع قدرات سرعة الشحن في هواتفها الرائدة القادمة، إذ تؤكد أحدث التسريبات أن هاتفها المقبل OnePlus 15، سيقدم تجربة شحن تفوق قدرات الجيل السابق OnePlus 13، متخطيا حاجز الـ 100 وات ليمنح المستخدمين أسرع عملية شحن في تاريخ الشركة.

في انتصار نادر لشركات التكنولوجيا الكبرى أمام جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، قضى قاض فيدرالي في واشنطن، بعدم إلزام شركة جوجل ببيع متصفحها كروم، بينما أمرها بمشاركة بيانات البحث مع المنافسين لفتح المجال أمام مزيد من التنافس في سوق البحث عبر الإنترنت.

تداولت تقارير إعلامية مؤخرا أن شركة جوجل وجهت إشعارات أمنية عاجلة إلى أكثر من 2.5 مليار مستخدم لخدمة البريد الإلكتروني Gmail، تحذرهم من ثغرة خطيرة.

لم يعد البحث عن المعلومات واتخاذ القرارات كما كان في السابق، ففي الوقت الذي اعتدنا فيه أن تقدم لنا محركات البحث قوائم طويلة من الروابط، باتت منصات الذكاء الاصطناعي اليوم تمنح المستخدم توصيات مباشرة وأجوبة واضحة، مدعومة بأسماء شركات وأسباب مقنعة، هذا التحول يعكس بداية مرحلة جديدة غيرت جذريا الطريقة التي نبحث بها ونتخذ بها قراراتنا.

أعلنت شركة جوجل عن بدء الإطلاق الرسمي لنظام التشغيل أندرويد 16، وذلك بداية مع هواتف Pixel المدعومة، على أن يصل تدريجيا إلى أجهزة أندرويد الأخرى خلال الأسابيع المقبلة، التحديث الجديد يجلب تحسينات واسعة في التصميم، وإمكانية الوصول، والخصوصية، والإنتاجية.

لم يمض سوى أشهر قليلة على إعلان شركة ميتا استثمارها الضخم بقيمة 14.3 مليار دولار في شركة Scale AI المتخصصة في وضع البيانات Data Labeling، وجلبها الرئيس التنفيذي ألكسندر وانج وعددا من كبار مسؤولي الشركة الناشئة لإدارة مختبرات Meta Superintelligence Labs (MSL). لكن العلاقة بين الطرفين بدأت تظهر بوادر توتر مبكر.



لحماية المراهقين.. ChatGPT يطلق أدوات رقابة أبوية جديدة

أعلنت شركة OpenAI عن خطط جديدة تمنح الآباء إشرافا أوسع على كيفية استخدام أبنائهم المراهقين لتطبيق ChatGPT، وذلك في خطوة تأتي بعد أول دعوى قضائية رفعت ضد الشركة بشأن وفاة مراهق يزعم أن المنصة لعبت دورا في انتحاره.