استعدادات مبكرة بمطروح لموسم الشتاء القادم لمجابهة الأمطار والسيول

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الأربعاء بتكثيف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعداداتها المبكرة لموسم الشتاء القادم لمجابهة الأمطار والسيول.

وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسى النواب والشيوخ بمطروح والمستشار العسكرى ووكلاء الوزارات رؤساء المدن والمديريات والشركات والقطاعات التنفيذية ومديري الإدارات وشباب الطلائع بالمحافظة ومحاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب والرياضة.

حيث وجه محافظ مطروح بأهمية المرور الميدانى لمتابعة جهود تسليك شنايش صرف مياه الأمطار وكذلك الإسراع في إزالة أى معوقات أو تراكمات للأتربة وغيرها بمخرات السيول والبالغ عددها ٨٦ مخرا، خاصة على الطريق الدولى الساحلى مطروح إسكندرية ،ومطروح السلوم.

كما وجة المحافظ بضرورة المرور الميدانى لمركز التنمية المستدامة ومديرية الرى والموارد المائية ومديرية الإسكان وجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ومراكز المدن للاودية والسدود ومخرات السيول.

حيث جارى من خلال ادارة الازمات والكوارث وبالتعاون مع مجالس المدن التفقد الميدانى ومتابعة مدى جاهزيه المعدات لمجابهه الأمطار ،والمرور على مخرات السيول والتاكد من نظافتها وجهزيتها وعدم وجود أي إعاقات.

مع إزالة أى تراكمات تمنع تصريف المياه وسيرها في المسار الطبيعى إلى البحر أو المزارع ومنع أى عقبات لتيسير حركة المرور أمام السيارات والمواطنين.

كذلك وجه محافظ مطروح بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن و مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتابعة المستمرة مع مركز التنبؤات والأرصاد الجوية، ووزارة الموارد المائية والري لمتابعة أى حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي تقلبات أو آثار ناتجة عن الأمطار خلال موسم الشتاء.

وشدد محافظ مطروح على التوعية المستمرة للمواطنين لكيفية التعامل مع اى طوارئ جوية خاصة خلال السيول والأمطار وعدم الاقتراب من مصادر الكهرباء والبعد عن اللافتات والالتزام بالقواعد المرورية ، مع استعدادات كافة الأجهزة بالمعدات والأفراد سواء مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى و الحماية المدنية الكهرباء والصحة وجميع الجهات المختصة لمتابعة الاستعدادات المبكرة لموسم الشتاء ووضع خطة وسيناريو لمجابهة الأمطار والسيول ،مع الاطمئنان على خطة جاهزية مراكز الإغاثة لمديرية التضامن بمراكز الشباب والمدارس وكذلك توافر كافة الاحتياجات اللازمة ،حيث من المقرر إجراء مناورة منتصف شهر سبتمبر الجارى.

من ناحية أخرى وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لأهالي الضبعة وزاوية العوامة والزيتون ورأس الحكمة ولكافة الجهات في التعامل مع حادث انقلاب عربات قطار مطروح اسكندرية بمنطقة زاوية العوامة يوم السبت الماضى.