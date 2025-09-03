قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادات مبكرة بمطروح لموسم الشتاء القادم لمجابهة الأمطار والسيول

محافظ مطروح خلال مجلس التنفيذى
محافظ مطروح خلال مجلس التنفيذى
ايمن محمود

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الأربعاء بتكثيف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعداداتها المبكرة لموسم الشتاء القادم لمجابهة الأمطار والسيول.

وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسى النواب والشيوخ بمطروح والمستشار العسكرى ووكلاء الوزارات رؤساء المدن والمديريات والشركات والقطاعات التنفيذية ومديري الإدارات وشباب الطلائع بالمحافظة ومحاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب والرياضة.

حيث وجه محافظ مطروح بأهمية المرور الميدانى لمتابعة جهود تسليك شنايش صرف مياه الأمطار وكذلك الإسراع في إزالة أى معوقات أو تراكمات للأتربة وغيرها بمخرات السيول والبالغ عددها ٨٦ مخرا، خاصة على الطريق الدولى الساحلى مطروح إسكندرية ،ومطروح السلوم.

كما وجة المحافظ   بضرورة المرور الميدانى لمركز التنمية المستدامة ومديرية الرى والموارد المائية ومديرية الإسكان وجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ومراكز المدن للاودية والسدود ومخرات السيول.

حيث جارى من خلال ادارة الازمات والكوارث وبالتعاون مع مجالس المدن التفقد الميدانى ومتابعة مدى جاهزيه المعدات لمجابهه الأمطار ،والمرور على مخرات السيول والتاكد من نظافتها وجهزيتها وعدم وجود أي إعاقات.

مع إزالة أى تراكمات تمنع تصريف المياه وسيرها في المسار الطبيعى إلى البحر أو المزارع ومنع أى عقبات لتيسير حركة المرور أمام السيارات والمواطنين.

كذلك وجه محافظ مطروح بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن و مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتابعة المستمرة مع مركز التنبؤات والأرصاد الجوية، ووزارة الموارد المائية والري لمتابعة أى حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي تقلبات أو آثار ناتجة عن الأمطار خلال موسم الشتاء.

وشدد محافظ مطروح على التوعية المستمرة للمواطنين لكيفية التعامل مع اى طوارئ جوية خاصة خلال السيول والأمطار وعدم الاقتراب من مصادر الكهرباء والبعد عن اللافتات والالتزام بالقواعد المرورية ، مع استعدادات كافة الأجهزة بالمعدات والأفراد سواء مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى و الحماية المدنية الكهرباء والصحة وجميع الجهات المختصة لمتابعة الاستعدادات المبكرة لموسم الشتاء ووضع خطة وسيناريو لمجابهة الأمطار والسيول ،مع الاطمئنان على خطة جاهزية مراكز الإغاثة لمديرية التضامن بمراكز الشباب والمدارس وكذلك توافر كافة الاحتياجات اللازمة ،حيث من المقرر إجراء مناورة منتصف شهر سبتمبر الجارى.

من ناحية أخرى وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لأهالي الضبعة وزاوية العوامة والزيتون ورأس الحكمة ولكافة الجهات في التعامل مع حادث انقلاب عربات قطار مطروح اسكندرية بمنطقة زاوية العوامة يوم السبت الماضى.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح السيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

الأهلي

مران الأهلي | الفريق يستأنف تدريباته على ملعب التتش

الكابتن محمود الخطيب

تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني بحضور المدير الرياضي ولجنة التخطيط

منتخب مصر وإثيوبيا

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد