مصطفى بكري: لدينا جيش وطني قوي لا يقبل التفريط في أرضه
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

آية سماحة تثير الجدل فى آخر جلسة تصوير خضعت لها

رنا عصمت

شاركت الفنانة اية سماحة ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام  مجموعة  صور من آخر جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت اية سماحة باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستاناً باللون المنت جرين.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز اية سماحة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد اية سماحة  ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال اية سماحة ورشاقتها.

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني

مصر تجدد دعمها للبنان وتدين الاعتداءات الإسرائيلية واستهداف قوات اليونيفيل

وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو

وزير الخارجية المجري: اعتبار الصين منافسا منهجيا هو أكبر سوء تقدير.. ومستعدون لتعزيز علاقاتها مع أوروبا

وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون

وزير خارجية كوريا الجنوبية يعرب لنظيره الإسرائيلي عن قلقه إزاء المستوطنات بالضفة والوضع "الخطير" بغزة

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

