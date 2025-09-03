آية سماحة تثير الجدل فى آخر جلسة تصوير خضعت لها

شاركت الفنانة اية سماحة ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مجموعة صور من آخر جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت اية سماحة باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستاناً باللون المنت جرين.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز اية سماحة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد اية سماحة ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال اية سماحة ورشاقتها.