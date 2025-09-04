طلاب التعليم المجتمعي يستمتعون بيوم ترفيهي بشاطئ في رأس البر

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة دمياط، يوماً ترفيهياً لطلاب التعليم المجتمعي "الفصل الواحد" بشاطئ النخيل بمدينة رأس البر، وذلك في إطار مبادرة "تعالى نكمل دراستنا" التي أطلقتها المحافظة لدعم الطلاب وتشجيعهم على استكمال مسيرتهم التعليمية بعد تسربهم من الدراسة.

جاءت الفعالية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة بدمياط، والعلاقات العامة بديوان عام المحافظة، وإدارة التعليم المجتمعي بمديرية التربية والتعليم، والمكتبة المتنقلة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومديرية التضامن الاجتماعي من خلال جمعيتي "تراحم" و"البر والتقوى"، إلى جانب مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في "فطير دعدور" و"مطبخ الخير".

وتضمن اليوم الترفيهي أنشطة متنوعة شملت نزول الطلاب إلى البحر، وألعاباً رياضية وتنافسية، ومسابقات، إلى جانب توزيع هدايا ومستلزمات دراسية، وأنشطة تلوين وقراءة ورسم على الوجوه وفقرات فنية، بالإضافة إلى فعاليات توعوية نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع الوعي بمخاطر التدخين والمخدرات من خلال ألعاب هادفة.

وأكدت وحدة السكان أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود محافظة دمياط لدعم الطلاب نفسياً ومعنوياً وتحفيزهم على الاستمرار في التعليم، وذلك من خلال التكامل بين مختلف الجهات الشريكة والمجتمع المدني.