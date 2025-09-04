قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مأساة إنسانية قرب جزر الكناري.. تحقيقات إسبانية في مقتل مهاجرين على متن قارب مكتظ
نقيب الإعلاميين: تشفير الدوري جائز.. وحقوق بث المباريات ملك الأندية
خبير: إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة في قطاع غزة
لمواجهة الجوع.. الولايات المتحدةتقدم مساعدات عاجلة بقيمة 32.5 مليون دولار إلى نيجيريا
الحبس 4 أيام لشخص نَصَبَ واحتال على المواطنين في الإسكندرية
ماذا نقول ونفعل يوم المولد النبوي؟.. 6 أمور احرص عليها
ترامب: أمريكا دولة قوية وبدونها يموت العالم
30 دولة داعمة لـ كييف.. ماكرون: التحضيرات الخاصة بضمانات أمنية لأوكرانيا اكتملت
اسكتلندا توقف دعم شركات السلاح المتعاملة مع إسرائيل وسويني يدعو لندن للاعتراف بفلسطين
سأعود قريبا للفن.. أول ظهور لـ صبري عبد المنعم بعد تعرضه لوعكة صحية| صور
رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك
سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب التعليم المجتمعي يستمتعون بيوم ترفيهي بشاطئ في رأس البر

راس البر
راس البر
زينب الزغبي

 نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة دمياط، يوماً ترفيهياً لطلاب التعليم المجتمعي "الفصل الواحد" بشاطئ النخيل بمدينة رأس البر، وذلك في إطار مبادرة "تعالى نكمل دراستنا" التي أطلقتها المحافظة لدعم الطلاب وتشجيعهم على استكمال مسيرتهم التعليمية بعد تسربهم من الدراسة.

جاءت الفعالية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة بدمياط، والعلاقات العامة بديوان عام المحافظة، وإدارة التعليم المجتمعي بمديرية التربية والتعليم، والمكتبة المتنقلة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومديرية التضامن الاجتماعي من خلال جمعيتي "تراحم" و"البر والتقوى"، إلى جانب مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في "فطير دعدور" و"مطبخ الخير".

وتضمن اليوم الترفيهي أنشطة متنوعة شملت نزول الطلاب إلى البحر، وألعاباً رياضية وتنافسية، ومسابقات، إلى جانب توزيع هدايا ومستلزمات دراسية، وأنشطة تلوين وقراءة ورسم على الوجوه وفقرات فنية، بالإضافة إلى فعاليات توعوية نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع الوعي بمخاطر التدخين والمخدرات من خلال ألعاب هادفة.

وأكدت وحدة السكان أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود محافظة دمياط لدعم الطلاب نفسياً ومعنوياً وتحفيزهم على الاستمرار في التعليم، وذلك من خلال التكامل بين مختلف الجهات الشريكة والمجتمع المدني.

دمياط محافظة دمياط راس البر يوم ترفيهى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

حالة الطقس

احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا

أرشيفية

أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة

الدولار الامريكي

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

ترشيحاتنا

عمرة المولد النبوي

المولد النبوي 2025.. هل يجب تخصيصه بعمرة وهل يجوز أداؤها ووهب ثوابها للنبي؟

احتفال الجامع الأزهر بذكرى المولد النبوي

مفتي الجمهورية يشارك في احتفال الجامع الأزهر بذكرى المولد النبوي

المولد النبوي

المولد النبوي.. حكم الاحتفال به وهل يجوز صيامه وتخصيصه بعبادة معينة؟

بالصور

نرمين الفقي تستعرض جمالها في عطلتها الصيفية

نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية
نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية
نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية

طريقة عمل عصير البنجر الأصلية

طريقة عمل عصير البنجر الاصلية
طريقة عمل عصير البنجر الاصلية
طريقة عمل عصير البنجر الاصلية

في ساعة هتأكلي ولادك حلاوة المولد .. أسرع طريقة لعمل الملبن زي زمان

الملبن
الملبن
الملبن

أشرف عبد الباقى رفقة ابنته بفقدان وزن ملحوظ

ابنة اشرف عبد الباقى تثير الجدل بإنقاص وزنها من العرض الخاص لـ ضى
ابنة اشرف عبد الباقى تثير الجدل بإنقاص وزنها من العرض الخاص لـ ضى
ابنة اشرف عبد الباقى تثير الجدل بإنقاص وزنها من العرض الخاص لـ ضى

فيديو

أصعب لحظات حياة أحمد السعدني

كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد