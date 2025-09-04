قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري: حريصون على التعاون مع السودان خاصة بمجال المياه
خبير اقتصادي: قادرون على استكمال مسيرتنا الناجحة دون اللجوء لبرنامج جديد مع صندوق النقد
احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟
استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط عراقيل إسرائيلية
عمر متولي يكشف عن الانتماء الكروي للزعيم عادل إمام
روسيا : سنصادر ممتلكات بريطانية وسنعوض ما فقدناه بأراضي أوكرانية
لطلاب المدارس .. ننشر توزيع مناهج العام الدراسي الجديد 2026 جميع الصفوف
مصريات وأجانب.. القبض على 6 فتيات يمارسن الرذيلة داخل نادٍ صحي بمصر الجديدة
حملات على أوكار الكيف .. مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 86 مليون جنيه
وزير الإسكان: تخصيص 568 قطعة لمن تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية في الشروق
الحوثي يستهدف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي
العناية الإلهية تنقذ شابًا من الموت بعد سقوط صدادة مزلقان بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رأفت قطب: نستطيع تشكيل تحالفات استثمارية مصرية هندية لاختراق الأسواق المختلفة

شعبة مسبوكات المعادن
شعبة مسبوكات المعادن
ولاء عبد الكريم

تستقبل شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، يوم الثلاثاء المقبل، وفداً رفيع المستوى من معهد المسبوكات الهندي يضم ممثلين عن 22 شركة هندية رائدة في مجال الصناعات المعدنية، في اجتماع موسع يُعقد بمقر اتحاد الصناعات لمناقشة آليات تعزيز التعاون الصناعي المشترك واستغلال الفرص الاستثمارية الناشئة عن المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وصرح دكتور مهندس عمر عبد العزيز، رئيس شعبة مسبوكات المعادن باتحاد الصناعات، أن “هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، لافتاً الي أن أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة فرصةً استثنائيةً لمصر لجذب استثمارات جديدة”

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الجهود التي تبذلها شعبة مسبوكات المعادن لتعزيز التعاون الدولي ورفع مستوى القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأضاف عبد العزيز أن “الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها الولايات المتحدة على المنتجات الهندية، والتي تتجاوز 40% في بعض القطاعات، تدفع الشركات الهندية للبحث عن بدائل إقليمية.

وتابع عبد العزيز إن مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة حيث لا تتعدى الرسوم على منتجاتها الموجهة للسوق الأمريكية 10%، بفضل الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها القاهرة مع واشنطن”.

وأكد رئيس الشعبة أن الاجتماع مع الوفد الهندي يستهدف تحفيز الشراكات الصناعية طويلة الأجل، من خلال مشروعات إنتاجية مشتركة تُمكّن مصر من أن تكون مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير المسبوكات إلى أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

واوضح انه سيتم تنظيم جولة للوفد الهندي في المعرض الدائم للمسبوكات الموجود في شبرا، والذي يتضمن معروضات مسبوكات من مختلف المصانع الأعضاء في الشعبة.

من جانبه، أوضح المهندس رأفت قطب، عضو  مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن “الاجتماع سيركز على التعاون المثمر مع الجانب الهندي ، مشيرا إلي امكانية عقد تحالفات صناعية مصرية-هندية تستهدف الأسواق الأفريقية والأوروبية”.

وأوضح أن الشركات الهندية تستطيع إقامة مصانع مشتركة في مصر للاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري التي وقعتها مصر مع دول إفريقيا وأوروبا، مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية الشراكة المصرية-الأوروبية وغيرها.

وكشف قطب عن أن الوفد الهندي يضم شركات متخصصة في المسبوكات وهي قطاعات تتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعات المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأشار إلى أن مصر، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية الإقليمية والدولية، “أصبحت مؤهلة لتكون قاعدة تصنيعية كبرى تخدم أسواق إفريقيا، أوروبا، والشرق الأوسط”.

واختتم حديثه بان شعبة مسبوكات المعادن تحرص علي تطوير الصناعة الوطنية عبر دعم سلاسل القيمة المحلية وتعزيز الصادرات، كما تعمل ايضا علي تعزيز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع الحيوي، من خلال إدماجها في سلاسل التوريد الدولية، وتوفير الدعم الفني والتمويلي اللازم لتأهيلها للاندماج في الأسواق التصديرية.

شعبة مسبوكات المعادن غرفة الصناعات المعدنية المتغيرات الاقتصادية العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

الدولار الامريكي

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

دولار امريكي

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

تنظيم الإعلام السعودي يشدد على الالتزام بالتصنيف العمري لألعاب الفيديو

أرشيفية

الخارجية الروسية: موسكو ستأخذ بعين الاعتبار التهديدات العسكرية الأوروبية على حدودها

صورة أرشيفية

دخول الفوج الخامس من قافلة "زاد العزة" إلى معبر كرم أبو سالم نحو غزة

بالصور

احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟

اضرار حلوى المولد النبوي
اضرار حلوى المولد النبوي
اضرار حلوى المولد النبوي

أطعمة يومية تشكل خطراً على الدماغ.. تزيد خطر الإصابة بالخرف المبكر

أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية
أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية
أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية

شاركها مع أحبابك.. رسائل تهنئة المولد النبوي2025

تهنئة المولد النبوي 2025
تهنئة المولد النبوي 2025
تهنئة المولد النبوي 2025

احترس إن كنت منهم.. أشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد

أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد
أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد
أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد

فيديو

انتهاء خلاف شيرين عبد الوهاب وياسر قنطوش

من الخلاف إلى الصلح.. القصة الكاملة لأزمة شيرين ومحاميها

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية بالكيان العسكري

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد