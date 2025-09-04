انطلاق الموسم 67 للسيمفوني بالأوبرا.. السبت المقبل

تحقيقاً لرسالة وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام والهادفة إلى عرض روائع الإبداع العالمى يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني في افتتاح موسمه الفني الجديد الذي يحمل رقم 67 حفلاً بقيادة مديره الفني وقائده الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازفة الكمان سلمى سرور وذلك في التاسعة مساء السبت 6 سبتمبر على المسرح الكبير.

ويأتي الحفل استمراراً لسلسلة "سيمفونيات عظيمة " ويضم برنامجه السيمفونية 12 للمؤلف الروسى شوستاكوفيتش بمناسبة مرور 50 عام على رحيله إلى جانب كونشرتو الفيولينه لـ جان سيبيليوس.

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني أعد لموسمه الفني الجديد برنامجاً ثرياً يتضمن مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية التي تجمع نخبة من الأعمال الكلاسيكية الخالدة بالإضافة إلى إستضافة كوكبة من القادة والسوليستات المصريين والأجانب بهدف تقديم تجربة موسيقية مميزة.

يشار إلى أن الموسيقار الروسى شوستاكوفيتش وُلد عام 1906 فى سان بطرسبرج، إشتهر عالمياً بعد عرض السيمفونية الأولى عام 1926 ، تتسم أعماله بالغنى والتنوع فى تقنياتها وتأثر بوضوح بالإتجاه الكلاسيكى الجديد وبأعمال جوستاف مالر كما توضح موقفه من النظام السوفيتى آنذاك، وخلال مسيرته حصد عددا من الجوائز والأوسمة الهامة، رحل عام 1975 .