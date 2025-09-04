حصول 7 مدارس جديدة بالبحر الأحمر على شهادة الاعتماد وجودة التعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بقيادة فايزة أحمد، اليوم الخميس، عن حصول 7 مدارس جديدة على شهادة الاعتماد التربوي وجودة التعليم.يأتي هذا الإنجاز، تتويجًا للجهود المبذولة لرفع مستوى العملية التعليمية بالمحافظة، ليصل بذلك عدد المدارس المعتمدة إلى 123 مدرسة.



​تم اعتماد المدارس الجديدة بعد تقييم شامل، وشملت القائمة كلاً من:

- ​مدرسة سفاجا الثانوية الرسمية لغات (إدارة سفاجا).

- ​روضة مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي (إدارة سفاجا).

-​ روضة مدرسة البحر الأحمر الابتدائية المشتركة (إدارة الغردقة).

-​ روضة مدرسة الشهيد حسين سعيد (إدارة الغردقة).

-​ مدرسة العوينة الجديدة الابتدائية (إدارة القصير)، ​بالإضافة إلى تجديد اعتماد كل من مدرسة القصير الرسمية لغات الابتدائية ومدرسة الدكتور محمد عبد السلام الابتدائية، مما يؤكد على استمرار هذه المؤسسات في الالتزام بمعايير الجودة.



​وفي هذا السياق، تقدمت فايزة أحمد بخالص التهاني والشكر لجميع الأطراف الداعمة، وعلى رأسهم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على دعمه المتواصل للتعليم.



كما توجهت بالشكر إلى مجلس أمناء المحافظة، وإلى مديري الإدارات التعليمية الثلاث: علاء حسن (الغردقة)، ورمضان شعبان (القصير)، وكمال بكير (سفاجا)، بالإضافة إلى جميع رؤساء وأعضاء أقسام الجودة ومديري المدارس وهيئات التدريس.

