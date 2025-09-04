ازدحام وتداخل المرضى.. متحدث الصحة يكشف كواليس جولة نائب الوزير لمستشفى عين شمس

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إن الدكتور خالد عبد الغفار دائما ما يؤكد على أهمية المرور الميداني غير المرتب، ويقوم بذلك بنفسه أو يوجه نوابه ومساعديه لعمل ذلك بشكل دوري.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» أنه لا يخلو يوما إلا ويوجد مرور على المنشآت الصحية، وخلال جولة ميدانية مفاجئة، مرّ الدكتور عمرو قنديل على مستشفيات هليوبوليس وعين شمس العام والمركز الطبي في عين شمس.

مستشفى عين شمس

وأكد على أن نائب وزير الصحة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية والعناية المركزة ومركز علاج المعقورين خلال جولته بمستشفى عين شمس، لافتا إلى أن هناك مجموعة من الملاحظات التي تم التعليق عليها.

وأوضح أن دورة المريض بداية من الدخول للطوارئ ثم تلقي الخدمة ثم اتخاذ القرار سواء بالحجز أو تقديم العلاج لم تكن على أعلى مستوى، بل كان هناك ازدحاج وتداخل بين المرضى.