برج مشتهى يتحول إلى ركام.. قصف إسرائيلي عنيف يثير الرعب بين آلاف النازحين
جناح صناعي مصري في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
حلم الخلود والعيش حتى 150 عامًا | كواليس حوار مسرب بين رئيسي روسيا والصين من ساحة العرض العسكري.. تفاصيل

أحمد العيسوي

في مشهد لافت خرج عن البروتوكول الرسمي، التقطت ميكروفونات مفتوحة تفاصيل حوار جانبي بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين، خلال حضورهما العرض العسكري الضخم في بكين بمناسبة مرور 80 عاماً على "يوم النصر" ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية. الحوار لم يكن سياسيًا أو عسكريًا كما اعتاد العالم، بل انصب حول العمر البشري، فكرة الخلود، ومستقبل الطب وزراعة الأعضاء.

الرئيس الصيني.. السبعين مجرد بداية

بحسب ما نقلته وسائل إعلام صينية، قال شي جين بينج عبر مترجم روسي: "في الماضي كان نادرًا أن يعيش الإنسان حتى السبعين، لكن اليوم يُقال إنك في السبعين مازلت طفلاً". هذه الكلمات عكست رؤية متفائلة عن تمدد متوسط الأعمار بفعل التقدم الطبي، وفتحت الباب لحديث غير تقليدي بين الزعيمين.

بوتين: زراعة الأعضاء قد تمنح الإنسان فرصة للخلود

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقط خيط الحديث وأجاب قائلاً: "يمكن للناس الاستمرار في إجراء عمليات زراعة الأعضاء، قد تبدو أصغر سنًا وأنت تعيش، وربما تحقق الخلود". 

وأضاف بوتين أن التطورات الطبية، مثل جراحات زراعة الأعضاء، قد تترتب عليها "عواقب اجتماعية وسياسية واقتصادية" عميقة، إذ تمنح البشرية فرصة لزيادة ملحوظة في متوسط العمر المتوقع.

حلم الـ150 عامًا

شي جين بينج ختم حديثه بمقولة لافتة: "يتوقع البعض أن يعيش البشر في هذا القرن حتى 150 عاماً". هذه الفكرة لم تمر مرور الكرام، حيث أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن الحديث عن بلوغ الإنسان هذا العمر المتقدم يتم تداوله في وسائل الإعلام الرسمية بالصين منذ سنوات، في ظل التقدم الكبير في مجالات التكنولوجيا الطبية والرعاية الصحية.

أبعاد سياسية خارج سياق الطب

ورغم الطابع غير الرسمي للحوار، فإن بوتين ربط بين الجانب الطبي والسياسي خلال حديثه مع الصحفيين لاحقًا، مشيرًا إلى أن نتائج زيارته إلى الصين كانت إيجابية على مختلف المستويات. وأكد أن الوثائق والاتفاقيات التي وُقعت "تستهدف المستقبل" وتؤسس لشراكات طويلة الأمد، خصوصًا في مجال الطاقة، في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي، ولا سيما داخل الصين.

حوار إنساني في قلب مشهد عسكري

ربما بدا الحوار بين شي وبوتين غريبًا وسط أجواء عرض عسكري احتفالي يحمل رسائل قوة ورمزية سياسية، لكنه كشف جانبًا إنسانيًا وفلسفيًا نادرًا من زعيمين يقودان أكبر دولتين في العالم. فبينما كان العرض يستحضر ذكرى انتصار عسكري تاريخي، كان النقاش بين الرئيسين ينظر إلى المستقبل البعيد، حيث قد يعيش الإنسان حتى 150 عامًا، وربما يقترب أكثر من فكرة الخلود.

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

لماذا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ 3 أسباب تجعلك تداوم عليها أسبوعيا

خطيب المسجد الحرام: الحسد آفة خطيرة وسبب أول معصية في السماء

خطيب الأوقاف: عيشوا سيرة الرسول في ذكرى المولد النبوي وتدبروا حياته.. فيديو

وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

