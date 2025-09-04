رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي: كوبري ستانلي بمحافظة الإسكندرية آمن تماما ولا يمثل أي خطورة

أكد اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أن كوبري ستانلي بمحافظة الإسكندرية آمن تمامًا ولا يمثل أي خطورة، مشيرًا إلى أن جسم الكوبري والركائز الإنشائية الخاصة به بحالة جيدة بنسبة 100%.

وقال اللواء طارق موافي، في مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن الكوبري الذي افتتح عام 2001 ضمن أعمال تطوير وتوسعة كورنيش الإسكندرية يبلغ طوله 400 متر، ويضم ممشى للمشاة على الجانبين، وهو مبني على 10 ركائز رئيسية.

آخر أعمال الصيانة

وأضاف اللواء طارق موافي، أن الجهاز يشرف على أعمال الصيانة الدورية للمنشآت والكباري بالمحافظة، موضحًا أن آخر أعمال الصيانة لكوبري ستانلي تمت عامي 2022/2023 وشملت تغيير الفواصل وإجراء صيانة علوية، فيما جرى العام الماضي تنفيذ مراجعة فنية شاملة بمشاركة متخصصين من كلية الهندسة، وأثبتت النتائج أن جسم الكوبري آمن بنسبة 100%.

وأشار اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط إلى أن ما أثير مؤخرًا حول وجود مشكلات بالكوبري لا يتجاوز كونه عبثًا بفتحات الإنترلوك بجوار فتحات الصيانة، مؤكدًا أنه لا يمثل أي تهديد لسلامة الكوبري أو مستخدميه.