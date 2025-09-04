تفاصيل جديدة في واقعة ضبط سائق توك توك سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق حبس سائق توك توك لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل محل بالإسكندرية 4 أيام.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المحال التجارية بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات وأمكن تحديد ناشر المقطع مالك محل ، وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالدخول للمحل ملكه حال خروجه لإحضار بعض المستلزمات من سيارته وعقب عودته اكتشف سرقة مبلغ مالى من داخل المحل .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق توك توك – له معلومات جنائية) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.