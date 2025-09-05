هذا ما يفعله الكولاجين بالبشرة عند استخدامه بأستمرار

غالبا ما ترتبط مكملات الكولاجين ببشرة شابة متوهجة، يقول الخبراء إن تناول الكولاجين قد يحسن مرونة الجلد وترطيبهوثباته مع تقليل التجاعيد. ومع ذلك، يمكن أن تختلف النتائج، والاتساق هو المفتاح للحصول على فوائد ملحوظة.

في الآونة الأخيرة، كانت وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالعديد من المؤثرين الذين يروجون لمكملات الكولاجين، والتي لها العديد من الفوائد المعززة للبشرة.

ما هو الكولاجين؟

وفقا للخبراء، الكولاجين هو بروتين يشكل ما يصل إلى 30 في المائة من إجمالي محتوى الجسم من البروتين، مما يوفر البنية والقوة والدعم، مصنوع في الغالب من الأحماض الأمينية، التي يستخدمها جسمك لبناء الأنسجة، ويساعد على دعم صحة الجلد والشعر والأظافر.

وفقا للخبراء، يلعب الكولاجين أيضا دورا مهما في استبدال خلايا الجلد الميتة، وتوفير غطاء وقائي للأعضاء، وإعطاء البنية والقوة والمرونة لبشرتك، ومساعدة دمك على التخثر.

في حين أن الجسم ينتج الكولاجين من تلقاء نفسه في الغالب، إلا أنه يقلل ببطء من الإنتاج مع تقدمك في العمر، وينخفض بنحو 1 في المائة كل عام، ويقول الخبراء إن هذا هو السبب في أن الخطوط تبدأ في الظهور ويبدأ الجلد في فقدان ارتداده مع تقدمك في السن.

ماذا تفعل مكملات الكولاجين؟

وهكذا، هنا تأتي المكملات الغذائية - الفكرة التي تطفو على أنها ستساعد في تجديد ما يفقده جسمك عن طريق تناولها عن طريق الفم، مكملات الكولاجين المتوفرة على شكل مساحيق أو كبسولات أو مشروبات مليئة بالببتيدات وتسمى أيضا الكولاجين المهدرج - والتي يتم تقسيمها إلى قطع أصغر لتسهيل الامتصاص. وهكذا، عندما تتناول ببتيدات الكولاجين يوميا، يكسرها الجهاز الهضمي إلى أحماض أمينية، والتي يتم امتصاصها بعد ذلك في مجرى الدم وإعادة ترتيبها لإنتاج الكولاجين الجديد.

ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن العملية نحو نهج تناول المكملات الغذائية لا تزال تتطور.



كيف تفيدك مكملات الكولاجين؟

وفقا للخبراء، تساعد مكملات الكولاجين، مع تحفيز مسارات بناء الكولاجين الطبيعية في جسمك، على تعزيز حاجز الجلد وتحسين احتباس الماء، لذلك فإنه يترك بشرتك أكثر امتلاء ونعومة.

بسبب الشيخوخة، تبدأ بشرة الجميع في الغالب في الترهل وتتطور إلى مظهر فضفاض ومتعب، تدعي مكملات الكولاجين أنها تعيد المرونة، مما يقلل من وضوح الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

وفقا للخبراء، تلعب مكملات الكولاجين أيضا دورا رئيسيا في التئام الجروح وإصلاح الأنسجة، وهو جانب مهم من جوانب الصحة العامة والرفاهية، أظهرت دراسات مختلفة أن مكملات الكولاجين تحسن التئام الجروح لدى مرضى الحروق في المستشفيات، وفي حالة الحروق الشديدة، قد يكون الكولاجين فعالا.





هل يجب أن تتناول مكملات الكولاجين؟

في حين أن مكملات الكولاجين آمنة لمعظم الأشخاص، إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية المبلغ عنها في الدراسات السريرية، يقول الخبراء إن ذلك يعتمد في الغالب على الجودة والعلامة التجارية التي تستخدمها، حيث يجب عليك دائما التحقق من الكولاجين المهدرج، والذي يتم امتصاصه أكثر في جسمك.

تأكد أيضا من أن الجرعة تتراوح من 2.5 إلى 10 جرامات، ولن تكون النتائج فعالة إلا في غضون ثمانية إلى 12 أسبوعا.

طرق أخرى يمكنك من خلالها تعزيز الكولاجين الجلدي

بصرف النظر عن التفكير في تناول المكملات الغذائية، تشمل الطرق الأخرى للحصول على الكولاجين الذي تحتاجه بشرتك ما يلي:

تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين

تأكد من إضافة مرق العظام والسمك والدجاج وبياض البيض، وهي معبأة بالكولاجين بشكل طبيعي.

أضف فيتامين سي

مضادات الأكسدة فيتامين ج مهمة لتخليق الكولاجين، لذلك أضف المزيد من الحمضيات والتوت والفلفل الحلو إلى نظامك الغذائي اليومي.

قم بحماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس

يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى كسر الكولاجين الموجود في بشرتك، لذا استخدم واقي الشمس يوميا.

احصل على وقت كافي من النوم

يساعد النوم المنظم جسمك على إصلاح وتجديد الكولاجين أثناء النوم.

المصدر: timesnownews