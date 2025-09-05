دانا حمدان تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل

نفت الفنانة دانا حمدان ما تردد في الآونة الأخيرة حول خضوعها لعملية تجميل، مؤكدة أن ما جرى لم يكن له أي علاقة بالجراحة التجميلية.

وأوضحت دانا، عبر حسابها على "إنستجرام"، أنها تلقت عرضًا من إحدى العيادات أثناء تواجدها في الساحل الشمالي لتجربة منتج محفز للكولاجين. وبعد استشارتها وافقت على التجربة لكونها غير ضارة ولا تغير ملامح الوجه.

لكنها فوجئت لاحقًا بانتفاخ شديد في وجهها وآلام قوية استمرت لعدة أيام، لتعيش – على حد وصفها – «أسوأ ثلاثة أسابيع في حياتي، كان وجهي منتفخًا بشكل صعب جدًا وملامحي مشوّهة، ما أجبرني على البقاء في المنزل دون أي ظهور».

وأكدت دانا أن حالتها الصحية بدأت في التحسن التدريجي بعد تلك الفترة العصيبة.