أسهل الطرق لتحضير وصفة الكيكه المالحة.. خطوة بخطوة

الكيكة المالحة من الوصفات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بنطاق شهي و يمكنك إعدادها على وجبة الفطار أو العشاء.
قدمت الشيف لولا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الكيكة المالحة، فيما يلي…
مقادير الكيكة المالحة
٣ بيض
نصف كوب زيت
٢ كوب حليب
٣ و نصف كوب دقيق
٢ ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسمر
٢ ملعقة كبيرة باكينج باودر
٢ ملعقة كبيرة اوريجانو
للتزيين ( زيتون شرائح اخضر واسود - شطة - فلفل حار او رومي مقطع - بصل شرائح - جبنة نابلسية مكعبات )
طريقة تحضير الكيكة المالحة
تخلط المكونات السائلة معا بالخفاقة ثم تضاف الجافة وتخلط معا
يسكب الخليط في صينية الفرن (متوسطة المقاس ) المغطاة بورق الزبدة ثم يوزع اعلاها قليل من الشطة والزيتون الشرائح والفلفل وقطع الجبن ويخبز في الفرن الفرن يسخن مسبقا بحرارة١٧٠ درجة مئوية ويحمر من الاعلى .
تزين باوراق النعناع وقليل من الشطة وتقدم .
صحتين وعافية .