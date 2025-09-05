أسهل الطرق لتحضير وصفة الكيكه المالحة.. خطوة بخطوة

الكيكة المالحة من الوصفات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بنطاق شهي و يمكنك إعدادها على وجبة الفطار أو العشاء.



قدمت الشيف لولا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الكيكة المالحة، فيما يلي…

مقادير الكيكة المالحة

٣ بيض

نصف كوب زيت

٢ كوب حليب

٣ و نصف كوب دقيق

٢ ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسمر

٢ ملعقة كبيرة باكينج باودر

٢ ملعقة كبيرة اوريجانو

للتزيين ( زيتون شرائح اخضر واسود - شطة - فلفل حار او رومي مقطع - بصل شرائح - جبنة نابلسية مكعبات )













طريقة تحضير الكيكة المالحة

تخلط المكونات السائلة معا بالخفاقة ثم تضاف الجافة وتخلط معا

يسكب الخليط في صينية الفرن (متوسطة المقاس ) المغطاة بورق الزبدة ثم يوزع اعلاها قليل من الشطة والزيتون الشرائح والفلفل وقطع الجبن ويخبز في الفرن الفرن يسخن مسبقا بحرارة١٧٠ درجة مئوية ويحمر من الاعلى .

تزين باوراق النعناع وقليل من الشطة وتقدم .

صحتين وعافية .