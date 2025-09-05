قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراحل تطور الاحتفال بالمولد النبوي عبر التاريخ الإسلامي
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في 2025
عقوبات أمريكية على مؤسسات حقوقية فلسطينية
موعد مباراة المنتخب واثيوبيا في تصفيات كأس العالم
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
بينهم 30 بمدينة غزة.. 40 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم
في عيدها القومي.. الشرقية تستعد لافتتاح 5 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 36 مليون جنيه
المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم
التمثيل التجاري يتعاون مع التصديري للصناعات الهندسية في تنظيم بعثة تجارية إلى أوغندا
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بحر آزوف
قبل مواجهة إثيوبيا ...ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026
أخبار العالم

بايدن يخضع لعملية جراحية لإزالة خلايا سرطانية من الجلد

بايدن
بايدن

أعلنت وكالة رويترز خضوع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مؤخرا لعملية جراحية لإزالة خلايا سرطانية من الجلد.

وفي سياق آخر ؛ أصدر  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا بفتح تحقيق رسمي في شبهة تستّر مساعدي الرئيس السابق جو بايدن على ما وصفه بـ"تدهور الحالة العقلية" له، والتآمر لممارسة صلاحياته الرئاسية بشكل غير دستوري، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأمريكية إن ترامب وجّه محامي البيت الأبيض بإجراء تحقيق "ضمن حدود القانون" للكشف عن احتمال وجود "مؤامرة منظمة" أخفى من خلالها مقربون من بايدن تدهور حالته الذهنية، واستولوا على صلاحياته التنفيذية دون وجه حق.

وذكرت وكالة "الأسوشيتد برس" أن من بين المحاور الأساسية للتحقيق، استخدام جهاز توقيع آلي لتوقيع قرارات عفو ووثائق رئاسية أخرى، حيث يشتبه ترامب في أن هذا الجهاز استُخدم عمدًا بهدف إيهام الأمريكيين بأن بايدن لا يزال يباشر مهامه بكامل وعيه.

وقال ترامب في مذكرة رسمية: "هذه المؤامرة تُعد من أخطر الفضائح في تاريخ أمريكا. لقد تم حجب الحقيقة عن الشعب الأمريكي بشأن من كان يدير شؤون البلاد، بينما تم استخدام توقيع بايدن لإحداث تغييرات جذرية في السياسات العامة".

وأوضح أن التوقيع الآلي، رغم كونه أداة معتمدة تقنيًا منذ سنوات، إلا أن ما حدث في عهد بايدن يمثل "استغلالًا مقصودًا له، يُبطل قانونيًا بعض الوثائق الصادرة عن مكتبه".

وكلّف ترامب وزيرة العدل بام بوندي والمستشار القانوني للبيت الأبيض ديفيد وارينغتون بالإشراف الكامل على التحقيق، مع إعطائهما صلاحية مراجعة السجلات الرئاسية السابقة، والاستماع إلى شهادات مسئولي الإدارة السابقة.

