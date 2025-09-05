الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية المصرية، قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات في غزة.



كما أن مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفح، ومصر تجدد تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى سواء قسريا أو طوعيا من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين.

وأوضحت الخارجية أن الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، و مصر تناشد المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية.

وتابعت الخارجية، أن الجرائم الإسرائيلية تتحول تدريجيا لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية، ومصر لن تكون أبدا شريكا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير.

وأشارت إلى أن تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير ونطالب بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ومصر تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع، ومصر تؤكد ضرورة توفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر وإعادة تشغيلها وفقا للاتفاقات الدولية.

وأكدت الخارجية مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة والقدس الشرقية، ومصر تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، ومصر تؤكد رفضها محاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه.

كما أن تجسيد الدولة الفلسطينية يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلا أو آجلا كونه متسقا مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان.

