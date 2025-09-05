قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

حلم المونديال يقترب.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026؟

منتخب مصر
أحمد أيمن

تتجه الأنظار نحو المنتخب المصري لكرة القدم بقيادة حسام حسن، الذي يسعى لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، حيث يتساءل ملايين المصريين عن سيناريوهات وفرص تأهل الفراعنة لكأس العالم 2026.

بعد الأداء المميز في التصفيات الأفريقية، يبدو أن الفرصة سانحة أمام منتخب مصر لضمان مكانهم في البطولة العالمية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مصر في تصفيات كأس العالم 2026

أنهى المنتخب المصري منافسات الجولتين السابعة والثامنة في التصفيات بأداء قوي، حيث حقق خمسة انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، حيث لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن. 

وبهذا، يحتل المنتخب صدارة المجموعة بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه، منتخب بوركينا فاسو.

يُعتبر الفوز في المباراتين المتبقيتين، ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو، كافياً لضمان تأهل مصر إلى المونديال، حيث يسعى المنتخب تحت قيادة المدرب حسام حسن لتحقيق أهدافه بعد خيبة الأمل في التصفيات السابقة.

سيناريوهات تأهل مصر لكأس العالم 2026

 وفيما يلي فرص وسيناريوهات تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026:

1- الفوز على إثيوبيا وبوركينا فاسو بصرف النظر عن أى حسابات أخرى.

2- التعادل ضد إثيوبيا والفوز على بوركينا فاسو، مع فشل الخيول في الفوز على جيبوتي، وفشل سيراليون في الفوز بكلتا المباراتين ضد غينيا بيساو وإثيوبيا.

3- الفوز على إثيوبيا والتعادل ضد بوركينا فاسو، مع تعثر بوركينا فاسو في الفوز على جيبوتي، وفشل سيراليون في الفوز بالمباراتين ضد غينيا بيساو وإثيوبيا.

ترتيب منتخب مصر

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

فيما يأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويتساوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط أيضا، فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

موعد مباراة منتخب مصر اليوم

سيواجه منتخب مصر، خصمهم الإثيوبي في العاشرة مساءً يوم 5 سبتمبر 2025، والتي تعد جزءًا مهمًا من الجولة السابعة، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز وزيادة رصيده من النقاط لتعزيز فرصه في التأهل للمونديال.

أعلنت شبكة قنوات أون سبورت ، نقل مباراه منتخب مصر بشكل مجاني عبر القمر الصناعي نايل سات، وتحديدًا من خلال قناة أون سبورت 1،  دون الحاجة  للجمهور المصري إلى تحمل اشتراكات مدفوعة.

منتخب مصر تصفيات كأس العالم 2026 مباراة مصر وإثيوبيا سيناريوهات تأهل مصر لكأس العالم ترتيب مجموعة مصر

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

