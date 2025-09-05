قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المقاولون العرب يوافق على انتقال طارق سليمان لـ أهلي طرابلس

إسلام مقلد

وافق مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح على انتقال طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للعمل في نادي أهلي طرابلس الليبي. 

وحرصت إدارة نادي المقاولون العرب ممثلة في المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة والجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن محمد مكي على توجيه خالص التمنيات بالتوفيق لطارق سليمان  بعد انتقاله للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق أهلي طرابلس مع الجهاز الفني المصري بقيادة الكابتن حسام البدري. 

يأتي هذا في ظل مساندة نادي المقاولون العرب ودعمه لابنائه واضعا النادي مصلحة الكابتن طارق سليمان في الاعتبار كونه أحد الأبناء المخلصين وأدى عمله بكل جد وإخلاص وحرص على مصلحة النادي في كل خطواته. 

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة أن طارق سليمان من المدربين المخضرمين وصاحب بصمة مميزة في تدريب حراس المرمى وأدى عمله بإخلاص طوال فترة تواجده وأن الجميع يتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة وسيظل أحد أبناء النادي المخلصين. 

وقال طارق سليمان إنه فخور بفترة تواجده في بيته المقاولون العرب والعمل تحت قيادة المهندس محمد عادل فتحي وأنه تعلم منه الكثير خلال فترة تواجده ضمن الجهاز ومع الكابتن محمد مكي المدير الفني صاحب إنجاز الصعود للممتاز والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة والذي يعد من أشد الأبناء المخلصين للمقاولون العرب موجها الشكر لإدارة النادي وللجهاز وزملائه واللاعبين متمنيا لهم التوفيق.

