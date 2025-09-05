قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عماد الدين حسين: بيان الخارجية رسالة قوية برفض مصر القاطع لمخطط التهجير
عضو جمعية الإبادة الجماعية: المجتمع الدولي متردد في اتخاذ موقف حاسم تجاه إبادة غزة
لا يتقبلون الخسارة.. موسيماني يرفض العودة لتدريب الأهلي
تعيش في دوامة من الهم والغم.. خطيب المسجد الحرام يحذر من فعل شائع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-9-2025
علاء عابد: نرفض تهجير الفلسطينيين ونؤكد تضامننا الكامل مع قضيتهم
المقاولون العرب يوافق على انتقال طارق سليمان لـ أهلي طرابلس
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
بعد نجاحها.. الطفلة تمارا حجاج تنضم لـ سفاح التجمع
النمس: إجراءات الاحتلال تزيد معاناة الفلسطينيين.. والموت يحاصر أطفال غزة
موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال
روسيا ترسل مساعدات عاجلة إلى أفغانستان بعد زلزال أودى بحياة أكثر من 2200 شخص
توك شو

جيهان الشماشرجي: كنت مصابة باضطراب الديسلكسيا وفرط الحركة ونقص الانتباه

استعرضت الفنانة جيهان الشماشرجي خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC تفاصيل طفولتها وحياتها الدراسية، مؤكدة نشأتها في أسرة متوسطة، ووصفت نفسها بأنها كانت طفلة هادئة وخجولة لا تميل للاختلاط بسهولة.

وأوضحت جيهان الشماشرجي، أنها واجهت صعوبات دراسية منذ الصغر بسبب مشاكل في التركيز والتعامل مع الأرقام، وهو ما اكتشفته لاحقًا بعد معرفتها باضطراب الديسلكسيا وفرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، مشيرة إلى أن الفن كان ملاذها الوحيد للتعبير عن نفسها، حيث تفوّقت في الرسم والنحت منذ المراحل الدراسية الأولى.

وأشارت الشماشرجي إلى أن والدتها ساعدتها على تطوير موهبتها الفنية من خلال تسجيلها سنويًا في دورات ودراسات حرة في كليات الفنون الجميلة والتربية الموسيقية، ما ساعدها على صقل قدراتها الإبداعية منذ الصغر.

تحدثت جيهان عن شغفها بفن تصميم وصناعة الحُلي يدويًا باستخدام الفضة والذهب والبرونز داخل ورشتها الخاصة، مؤكدة حرصها على دقة تنفيذ القطع الفنية وإبداعها في المزج بين التصميم والحرفية. 

وخلال الحلقة، عرَضت إسعاد يونس مجموعة من أعمال الشماشرجي المميزة، شملت خواتم فضية مرصعة باللؤلؤ والأحجار الكريمة، أقراطًا بنقوش نباتية وحيوانية، وأساور فضية عريضة، إلى جانب مشاهد توثّق مراحل صناعة هذه القطع بدءًا من تشكيل المعدن وصقله، وصولًا إلى لحظة إذابة المعادن وصهرها.

حقيقة الملامح الطبيعية

وكشفت جيهان الشماشرجي حقيقة ما يُتداول حول خضوعها لعمليات تجميل، مؤكدة أن خدودها طبيعية ولم تخضع لأي تدخل تجميلي حتى الآن، وقالت: «أقسم بالله خدودي طبيعية ومعملتش أي حاجة في وشي لغاية دلوقتي، ويمكن في المستقبل لما أكبر أعمل».

تجربة عاطفية مؤثرة ودخول الفن

تحدثت عن تجربة عاطفية قاسية جعلتها تميل إلى العزلة: «كنت محتاجة أتعلم أستطعم الأكل وأتنفس وأشم هوا، ولما باب التمثيل اتفتح قدامي قررت أجرب وخدت الموضوع كصدفة»، موضحة أن هذه التجربة كانت بداية دخولها الوسط الفني. 

وأضافت: «كنت ببص في المراية مش شايفة ملامحي ومتخيلة إني وحشة، ومكنتش بقدر أبص في عين أي حد علشان ميشوفش إحساسي الوحش ناحية نفسي». وأكدت أن التجربة غيّرت نظرتها للرجال تمامًا، قائلة: «بقيت عارفة أنا عايزة إيه ومش عايزة إيه، وعرفت النوعية اللي ما تناسبنيش، والتجربة رغم ألمها علمتني كتير».

جيهان الشماشرجي: والدتي ساعدتني على تطوير موهبتي الفنية

جيهان الشماشرجي: كنت مصابة باضطراب الديسلكسيا وفرط الحركة ونقص الانتباه

نشرة المرأة والمنوعات | أوروبا تمنع استخدام الهارد جل .. اكتشاف مقبرة غريبة عمرها 2300 عام لجثث بأيدٍ مقيدة

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

