عمرو سماكة: أبو تريكة قالي لازم تموت نفسك في الأهلي عشان تلعب

كشف عمرو سماكة، لاعب الأهلي والترسانة السابق، عن نصائح محمد أبو تريكة له، بعد انتقاله إلى الأهلي قادمًا من الترسانة.

وقال سماكة، خلال استضافته مع الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج «مان تو مان»: «أبو تريكة بارك لي طبعًا وقال لي ركز ولازم تحارب عشان تلعب هنا، وهو عارف إني مش عصبي لكن هنا لازم أتعصب وأموِّت نفسي، وكان مقتنع بيا وبإمكانياتي من أيام الترسانة، وكان بينا انسجام وكان عنده ثقة كبيرة فيا».

وأضاف نجم الأهلي السابق: «أبو تريكة لاعب كبير ومن أفضل اللاعبين اللي لعبت معاهم، ومقارنته بيا؛ شرف كبير، لكن أنا ليا أسلوبي وليا استايلي ومختلف عن باقي اللاعبين، وكان فيه حريفة كتير في مصر، لكن سماكة واحد بس».