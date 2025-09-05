إصابة فرينكي دي يونج خلال مباراة هولندا وبولندا في تصفيات المونديال

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب الطواحين، عن تعرض لاعبه فرينكي دي يونج نجم برشلونة، لإصابة عضلية خلال مواجهة بولندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أوضح كومان أنه اضطر لاستبدال دي يونج في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعد شعوره بآلام عضلية، تجنبًا لتفاقم حالته. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الأيام المقبلة لتحديد موقفه من المشاركة أمام ليتوانيا يوم الأحد المقبل في كاوناس.



ويتابع نادي برشلونة تطورات إصابة لاعبه عن قرب، نظرًا لأهميته في خط الوسط.

انتهت المواجهة بين هولندا وبولندا بالتعادل (1-1).

تقدّم المنتخب الهولندي أولًا عبر دينزل دومفريس برأسية قوية في الدقيقة 28.

قبل أن يدرك ماتي كاش، لاعب أستون فيلا، التعادل لبولندا بتسديدة صاروخية في الشوط الثاني.

بهذا التعادل، رفع المنتخبان رصيدهما إلى 7 نقاط لكل منهما، ليحتلا المركزين الثاني والثالث في المجموعة، بينما نجح المدرب البولندي يان أوربان في ترك بصمة إيجابية في أول اختبار رسمي له مع المنتخب.