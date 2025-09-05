قبل مواجهة إثيوبيا .. منتخب مصر في تصفيات كأس العالم | حقائق وأرقام

يستضيف المنتخب الوطني نظيره الإثيوبي في العاشرة مساء اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بصافرة الجنوب أفريقي توم أبونجيل في محطة هامة على طريق تحقيق حلم الظهور الرابع في "العُرس المونديالي" ’ ثم يشد الرحال للعاصمة واجادوجو للقاء منتخب بوركينافاسو في التاسع من سبتمبر الجاري على ملعب 4 أغسطس في الجولة الثامنة.

تاريخ وأرقام وهدافي المنتخب الوطني في هذه التصفيات خلال 91 عاماً على النحو التالي:

- يخوض منتخب مصر تصفيات كأس العالم للمرة السادسة عشرة في تاريخه ’ حيث كانت البداية بتصفيات النسخة الثانية عام 1934 وتمكن من تخطي منتخب فلسطين مسجلاً أول حضور عربي أو أفريقي في المونديال.

- خاض المنتخب الوطني 108 مباراة طوال تاريخه في التصفيات (منها 6 في التصفيات الحالية) فاز في 63 مباراة وتعادل في 22 وخسر 23 وسجل 192 هدفاً وتلقت شباكه 97 هدفاً.

- محمد صلاح الهداف الأول لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم برصيد 17 هدفاً خلال 26 مباراة في تصفيات 2014 و2018 و2022 و2026 ’ يليه محمد أبو تريكة برصيد 14 هدفاً ثم عمرو زكي 12 هدفاً ’ ويحتل حسام حسن المدير الفني الحالي المركز الرابع برصيد 10 أهداف منها هدف التأهل لكأس العالم 1990 بإيطاليا في مرمى العربي الهادي حارس المنتخب الجزائري ’ ثم أحمد حسن برصيد 7 أهداف ومحمود الخطيب وعماد متعب برصيد 6 أهداف لكلاً منهما وفي المركز السابع محمود حسن "تريزيجيه" برصيد 5 أهداف أحرزها جميعاً في التصفيات الحالية.

- تأهل منتخب مصر للنهائيات ثلاث مرات عامي 1934 و1990 بإيطاليا و2018 في روسيا ولم يتخطى الدور الأول في المرات الثلاثة أو يحقق أي فوز.

- مشوار مصر في التصفيات بدأ مع النسخة الثانية التي استضافتها إيطاليا عام 1934.

- اللقاء الأول لمنتخب مصر في التصفيات كان أمام منتخب فلسطين بتاريخ 16 مارس 1934 وفاز (7 – 1).

- النجم الكبير محمود مختار "التتش" كان أول من سجل 3 أهداف (هاتريك) في شباك منتخب فلسطين في انطلاق مشوار مصر بالتصفيات.

- في آخر مباراة له بالتصفيات العالمية تفوق المنتخب الوطني على سيراليون (1 – 0) في التصفيات الحالية بتاريخ مارس الماضي على ملعب القاهرة الدولي وجاء الهدف بتوقيع أحمد مصطفى "زيزو".

- تكبد منتخب مصر خسارته الأولى في التصفيات على أرضه أمام إيطاليا (1 – 2) في تصفيات مونديال 1954.

- لم تشارك مصر في تصفيات نسختي 1938 بعد وقوعها في مجموعة واحدة مع يوغسلافيا ورومانيا بسبب ظروف سياسية.

- اعتذرت مصر عن خوض تصفيات مونديال البرازيل 1950 مع العديد من الدول الأخرى لبعد المسافة ومشقة السفر.

- رفض المنتخب الوطني خوض تصفيات مونديال السويد 1958 بعد قرار الاتحاد الدولي مواجهة الفائز من مواجهته مع السودان للكيان الصهيوني.

- رفضت مصر وكل دول القارة الأفريقية خوض تصفيات مونديال 1966 بسبب رفضها تخصيص مقعد واحد مع قارة أسيا.

- الخروج المصري الأول من التصفيات في مواجهة منتخب أفريقي جاء أمام تونس في تصفيات كأس العالم 1974 بعد فوزها في مصر (2 – 1) وخسارتها في تونس (0 – 2).

- أكبر خسارة للمنتخب في التصفيات كانت (1 – 6) أمام غانا في ذهاب المرحلة الحاسمة لتصفيات مونديال 2014.

- أكبر فوز للمنتخب كان (8 – 2) على ناميبيا في تصفيات مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.