قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة إثيوبيا .. منتخب مصر في تصفيات كأس العالم | حقائق وأرقام

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يستضيف المنتخب الوطني نظيره الإثيوبي في العاشرة مساء اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بصافرة الجنوب أفريقي توم أبونجيل في محطة هامة على طريق تحقيق حلم الظهور الرابع في "العُرس المونديالي" ’ ثم يشد الرحال للعاصمة واجادوجو للقاء منتخب بوركينافاسو في التاسع من سبتمبر الجاري على ملعب 4 أغسطس في الجولة الثامنة.

تاريخ وأرقام وهدافي المنتخب الوطني في هذه التصفيات خلال 91 عاماً على النحو التالي:

- يخوض منتخب مصر تصفيات كأس العالم للمرة السادسة عشرة في تاريخه ’ حيث كانت البداية بتصفيات النسخة الثانية عام 1934 وتمكن من تخطي منتخب فلسطين مسجلاً أول حضور عربي أو أفريقي في المونديال.

- خاض المنتخب الوطني 108 مباراة طوال تاريخه في التصفيات (منها 6 في التصفيات الحالية) فاز في 63 مباراة وتعادل في 22 وخسر 23 وسجل 192 هدفاً وتلقت شباكه 97 هدفاً.

- محمد صلاح الهداف الأول لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم برصيد 17 هدفاً خلال 26 مباراة في تصفيات 2014 و2018 و2022 و2026 ’ يليه محمد أبو تريكة برصيد 14 هدفاً ثم عمرو زكي 12 هدفاً ’ ويحتل حسام حسن المدير الفني الحالي المركز الرابع برصيد 10 أهداف منها هدف التأهل لكأس العالم 1990 بإيطاليا في مرمى العربي الهادي حارس المنتخب الجزائري ’ ثم أحمد حسن برصيد 7 أهداف ومحمود الخطيب وعماد متعب برصيد 6 أهداف لكلاً منهما وفي المركز السابع محمود حسن "تريزيجيه" برصيد 5 أهداف أحرزها جميعاً في التصفيات الحالية.

-  تأهل منتخب مصر للنهائيات ثلاث مرات عامي 1934 و1990 بإيطاليا و2018 في روسيا ولم يتخطى الدور الأول في المرات الثلاثة أو يحقق أي فوز.

- مشوار مصر في التصفيات بدأ مع النسخة الثانية التي استضافتها إيطاليا عام 1934.

- اللقاء الأول لمنتخب مصر في التصفيات كان أمام منتخب فلسطين بتاريخ 16 مارس 1934 وفاز (7 – 1).

- النجم الكبير محمود مختار "التتش" كان أول من سجل 3 أهداف (هاتريك) في شباك منتخب فلسطين في انطلاق مشوار مصر بالتصفيات.

- في آخر مباراة له بالتصفيات العالمية تفوق المنتخب الوطني على سيراليون (1 – 0) في التصفيات الحالية بتاريخ مارس الماضي على ملعب القاهرة الدولي وجاء الهدف بتوقيع أحمد مصطفى "زيزو".

- تكبد منتخب مصر خسارته الأولى في التصفيات على أرضه أمام إيطاليا (1 – 2) في تصفيات مونديال 1954.

- لم تشارك مصر في تصفيات نسختي 1938 بعد وقوعها في مجموعة واحدة مع يوغسلافيا ورومانيا بسبب ظروف سياسية.

- اعتذرت مصر عن خوض تصفيات مونديال البرازيل 1950 مع العديد من الدول الأخرى لبعد المسافة ومشقة السفر.

- رفض المنتخب الوطني خوض تصفيات مونديال السويد 1958 بعد قرار الاتحاد الدولي مواجهة الفائز من مواجهته مع السودان للكيان الصهيوني.

- رفضت مصر وكل دول القارة الأفريقية خوض تصفيات مونديال 1966 بسبب رفضها تخصيص مقعد واحد مع قارة أسيا.

- الخروج المصري الأول من التصفيات في مواجهة منتخب أفريقي جاء أمام تونس في تصفيات كأس العالم 1974 بعد فوزها في مصر (2 – 1) وخسارتها في تونس (0 – 2).

- أكبر خسارة للمنتخب في التصفيات كانت (1 – 6) أمام غانا في ذهاب المرحلة الحاسمة لتصفيات مونديال 2014.

- أكبر فوز للمنتخب كان (8 – 2) على ناميبيا في تصفيات مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

المنتخب الوطني كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يُناقش نتائج 30 زيارة للتفتيش .. وإزالة 329 حالة تعديات

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 6 -9 - 2025

الكابلات

ضبط شاب خلال محاولته سرقة كابلات كهربائية بالإسماعيلية

بالصور

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد