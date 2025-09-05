10 تغييرات في منتخب إثيوبيا.. تعرف على منافس مصر في الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم

يستأنف منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة نظيره الإثيوبي في العاشرة مساء الجمعة 5 سبتمبر الحالي على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الأولى، التي تضم كذلك منتخبات بوركينافاسو وسيراليون وغينيا بيساو وجيبوتي.

منتخب إثيوبيا

منتخب إثيوبيا يحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد أن عرف فوزه الأول في الجولة السادسة عندما تفوق على منتخب جيبوتي (6 – 1) عقب حصوله على 3 نقاط فقط في الجولات الخمس الأولى، من ثلاثة تعادلات مع سيراليون وغينيا بيساو (0 – 0) وجيبوتي (1 – 1) وخسارتين أمام بوركينافاسو (0 – 3) ومصر (0 – 2) على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية خلال مارس الماضي.

ورغم صعوبة موقفه وحاجته لمعجزة حقيقية من أجل التأهل ’ فلا زال المنتخب الملقب بـ "وعول واليا" يتمسك ببصيص الأمل في تحقيق الحلم الكبير وفقاً لتصريحات السكرتير العام للاتحاد الإثيوبي بهيرو تيلاهون للموقع الرسمي للاتحاد المصري (لا تزال لدينا فرصة للتأهل نظريًا، وهو ما يتطلب أداءً أفضل والعلامة الكاملة في المواجهات القادمة لنا في التصفيات).

مدرب إثيوبيا

المدير الفني للمنتخب الشرق أفريقي العريق ميساي تيفري كاسا عانى من أجل تجهيز لاعبيه خلال التجمع الحالي بسبب فترة الراحة بين الموسمين وخاض مباراة مع دي سي يونايتد الأمريكي في إطار تحضيراته للقاءي مصر وسيراليون في الجولتين السابعة والثامنة كما واجه فريق ولاية ديتشا المحلي في معسكره بالعاصمة أديس أبابا قبل أيام على مغادرته للقاهرة وتفوق (5 – 2).

وجه كاسا الدعوة لـ 26 لاعباً ليس من بينهم 10 ممن شاركوا في لقاءي مصر وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة وأبرزهم الحارس سيد حابتامو والمهاجم أبوبكر ناصر المنتقل لصفوف ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ’ وعوضهم بـ 10 لاعبين جدد على رأسهم كينان ماركنه صانع ألعاب فريق شباب الغار الليبي والمحترف الوحيد في صفوف فريقه.

وكانت اختيارات المدرب على النحو التالي:

- حراسة المرمى: فايراو جيتاون (بنك نيجد) ’ أبوبكر نوري (إنشورانس) ’ بينيام جنيتو (ولاية ديتشا)

- خط الدفاع:’ أسرات تونجو (ديرداوا كينيما) ’ أحمد رشيد (دير داوا كينيما) ’ يارد كاساي (إنشورانس) ’’ رامكيل جيمس (بونا أس سي) ’– رمضان يوسف (إنشورانس) – نيجاتو جيبريسلاسي (إنشورانس) – سليمان حامد (بنك نيجد) ’ ميجنوت دبيبي (فاسيل كيتيما) – يارد باييه (سيداما بونا).

- خط الوسط:’ بيركيت وولدي (كيدوس جيورجيس) ’ عبد الكريم ووركو (ميشال إس سي) ’ ووجين جيزاهيجن (إنشورانس) ’ ’ هابتامو تيكيستي (فاسيل كينيما) – بنيام بيلي (هاواسا كيتيما) – كينان ماركنه (شباب الغار الليبي) – حيدر شريفا (إنشورانس).

- خط الهجوم: أحمد حسين (أربامينش كيتيما) ’ شيرنت جوجسا (باهردار كيتيما) ’ محمد عبيرة (إنشورانس) ’ بركيت ديستا (فاسيل كيتيما) – كيتكا جيما (بنك نيجد) – بنيام أيتن (البنك اتجاري) – داو هوتيسا (ويلوالو أديجرات).

منتخب إثيوبيا الذي يحتل المركز رقم 44 أفريقياً والـ 146 عالمياً برصيد 1060.62 نقطة لم يسبق له التأهل لنهائيات كأس العالم على الإطلاق لكنه توج بكأس أمم إفريقيا 1962 على أرضه بعد الفوز على منتخب مصر (4 – 2) بعد شوطين إضافيين كما أنهى النسخة الأولى عام 1957 بالسودان وصيفاً بخسارته أمام "الفراعنة" برباعية محمد دياب العطار "الديبة" التاريخية.