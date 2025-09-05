قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحضري يرفض طلب وزير الرياضة للصلح مع حسام حسن.. نجم الأهلي السابق يكشف
وزير الأوقاف ينعى مقيم شعائر ويوجه بإعانة عاجلة لأسرته
الأعلى منذ 7 أشهر.. توسع إنتاج شركات القطاع الخاص في دبي خلال أغسطس الماضي
شعبة الدواء: لدينا نقص في 200 نوع.. وياسمين عز: الشركات تضغط لرفع الأسعار
رابط سريع .. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2025 خلال 72 ساعة
بعد 7 أشهر زواج.. تطعن زوجها للخلاف على مصروف البيت بالمحلة| القصة الكاملة
قيادي بمستقبل وطن: رفض مصر لتصريحات نتنياهو يؤكد أنها ستظل حصنا لفلسطين
برلماني: مصر متمسكة بثوابتها ومعبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين
جلسة نقاش لوزير الخارجية مع كبار رجال الأعمال وقيادات غرفة التجارة في قبرص
أحمد موسي يطلق هاشتاج عاش الجيش المصري عاش
أحمد موسى يطالب المصريين بالتفاعل مع هاشتاج #عاش_الجيش_المصري_عاش
من 1350 لـ 2000 جنيه بدل مخاطر مهن لأصحاب المهن الطبية .. تعرف عليهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

10 تغييرات في منتخب إثيوبيا.. تعرف على منافس مصر في الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم

منتخب إثيوبيا
منتخب إثيوبيا
إسلام مقلد

يستأنف منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة نظيره الإثيوبي في العاشرة مساء الجمعة 5 سبتمبر الحالي على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الأولى، التي تضم كذلك منتخبات بوركينافاسو وسيراليون وغينيا بيساو وجيبوتي.

منتخب إثيوبيا

منتخب إثيوبيا يحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد أن عرف فوزه الأول في الجولة السادسة عندما تفوق على منتخب جيبوتي (6 – 1) عقب حصوله على 3 نقاط فقط في الجولات الخمس الأولى، من ثلاثة تعادلات مع سيراليون وغينيا بيساو (0 – 0) وجيبوتي (1 – 1) وخسارتين أمام بوركينافاسو (0 – 3) ومصر (0 – 2) على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية خلال مارس الماضي.

ورغم صعوبة موقفه وحاجته لمعجزة حقيقية من أجل التأهل ’ فلا زال المنتخب الملقب بـ "وعول واليا" يتمسك ببصيص الأمل في تحقيق الحلم الكبير وفقاً لتصريحات السكرتير العام للاتحاد الإثيوبي بهيرو تيلاهون للموقع الرسمي للاتحاد المصري (لا تزال لدينا فرصة للتأهل نظريًا، وهو ما يتطلب أداءً أفضل والعلامة الكاملة في المواجهات القادمة لنا في التصفيات).

مدرب إثيوبيا

المدير الفني للمنتخب الشرق أفريقي العريق ميساي تيفري كاسا عانى من أجل تجهيز لاعبيه خلال التجمع الحالي بسبب فترة الراحة بين الموسمين وخاض مباراة مع دي سي يونايتد الأمريكي في إطار تحضيراته للقاءي مصر وسيراليون في الجولتين السابعة والثامنة كما واجه فريق ولاية ديتشا المحلي في معسكره بالعاصمة أديس أبابا قبل أيام على مغادرته للقاهرة وتفوق (5 – 2).

وجه كاسا الدعوة لـ 26 لاعباً ليس من بينهم 10 ممن شاركوا في لقاءي مصر وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة وأبرزهم الحارس سيد حابتامو والمهاجم أبوبكر ناصر المنتقل لصفوف ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي  ’ وعوضهم بـ 10 لاعبين جدد على رأسهم كينان ماركنه صانع ألعاب فريق شباب الغار الليبي والمحترف الوحيد في صفوف فريقه.

وكانت اختيارات المدرب على النحو التالي:

- حراسة المرمى: فايراو جيتاون (بنك نيجد) ’ أبوبكر نوري (إنشورانس) ’ بينيام جنيتو (ولاية ديتشا)

- خط الدفاع:’ أسرات تونجو (ديرداوا كينيما) ’ أحمد رشيد (دير داوا كينيما) ’ يارد كاساي (إنشورانس) ’’ رامكيل جيمس (بونا أس سي) ’– رمضان يوسف (إنشورانس) – نيجاتو جيبريسلاسي (إنشورانس) – سليمان حامد (بنك نيجد) ’ ميجنوت دبيبي (فاسيل كيتيما) – يارد باييه (سيداما بونا).

- خط الوسط:’ بيركيت وولدي (كيدوس جيورجيس) ’ عبد الكريم ووركو (ميشال إس سي) ’ ووجين جيزاهيجن (إنشورانس) ’ ’ هابتامو تيكيستي (فاسيل كينيما) – بنيام بيلي (هاواسا كيتيما) – كينان ماركنه (شباب الغار الليبي) – حيدر شريفا (إنشورانس).

- خط الهجوم: أحمد حسين (أربامينش كيتيما) ’ شيرنت جوجسا (باهردار كيتيما) ’ محمد عبيرة (إنشورانس) ’ بركيت ديستا (فاسيل كيتيما) – كيتكا جيما (بنك نيجد) – بنيام أيتن (البنك اتجاري) – داو هوتيسا (ويلوالو أديجرات).

منتخب إثيوبيا الذي يحتل المركز رقم 44 أفريقياً والـ 146 عالمياً برصيد 1060.62 نقطة لم يسبق له التأهل لنهائيات كأس العالم على الإطلاق لكنه توج بكأس أمم إفريقيا 1962 على أرضه بعد الفوز على منتخب مصر (4 – 2) بعد شوطين إضافيين كما أنهى النسخة الأولى عام 1957 بالسودان وصيفاً بخسارته أمام "الفراعنة" برباعية محمد دياب العطار "الديبة" التاريخية.

منتخب مصر التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب إثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

سلامة الغذاء

بعد رصد شكوى مواطن.. سلامة الغذاء تتخذ إجراءات قانونية تجاه أحد المطاعم

سوزي الاردنية

ممتلكات سوزي الأردنية.. البنوك تبدأ إجراءات التحفظ عليها

ترشيحاتنا

جثث التضحية

اكتشاف مقبرة غريبة عمرها 2300 عام لعشرات الجثث بأيدٍ مقيدة خلف الظهر

الهارد جل

يسبب السرطان والعقم .. أوربا تمنع استخدام الهارد جل | تفاصيل

التدخين

للنساء .. أسباب تدفعك للإقلاع عن التدخين

بالصور

ما هو أفضل وقت لغسل الأسنان: قبل الإفطار أم بعده؟

تنظيف الأسنان
تنظيف الأسنان
تنظيف الأسنان

خضروات ممنوع تخزينها في الثلاجة .. تعرفي على الطريقة الصحيحة لحفظها

خضروات ممنوع وضعها في الثلاجة
خضروات ممنوع وضعها في الثلاجة
خضروات ممنوع وضعها في الثلاجة

نشرة المرأة والمنوعات | أوروبا تمنع استخدام الهارد جل .. اكتشاف مقبرة غريبة عمرها 2300 عام لجثث بأيدٍ مقيدة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

3 وزراء ومفتي الجمهورية ومحافظ الشرقية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد