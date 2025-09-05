شفاينشتايجر يفتح النار على منتخب ألمانيا بعد السقوط أمام سلوفاكيا

شن باستيان شفاينشتايجر، أسطورة الكرة الألمانية وقائد المانشافت السابق، هجومًا لاذعًا على المنتخب الألماني، عقب الخسارة القاسية أمام سلوفاكيا بهدفين دون رد، في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

بداية كارثية للمانشافت

الهزيمة وضعت ألمانيا في ذيل ترتيب المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا أيرلندا الشمالية ولوكسمبورج، لتزيد من حدة الضغوط على المدرب واللاعبين بعد أداء باهت أثار غضب الجماهير والإعلام على حد سواء.

تصريحات شفاينشتايجر

وفي تحليله للمباراة عبر شبكة "سكاي سبورتس"، قال شفاينشتايجر: "بهذا الأداء، يجب أن نكون سعداء إذا استطعنا التأهل إلى كأس العالم. مع ما قدمناه أمام سلوفاكيا، علينا أن ننسى فكرة التأهل".

وأضاف: "بصراحة، لم أشعر للحظة واحدة أننا قادرون على الفوز. كانت مباراة صادمة، لم نمرر بشكل جيد، لم نصنع خطورة، وفورًا بعد استقبال الهدف الأول تراجعت الروح المعنوية للفريق بشكل واضح".

غياب الروح القتالية

وتابع نجم بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد السابق: "لعبت 121 مباراة مع ألمانيا، ولم تكن الروح القتالية مشكلة يومًا ما. كنت دائمًا أبذل كل ما أملك من أجل المنتخب. لكن ما رأيته أمام سلوفاكيا كان محبطًا للغاية".

رسالة قوية للاعبين

واختتم شفاينشتايجر حديثه برسالة حادة: "عليك أن تقدم كل ما لديك لبلدك، سواء كانت مباراة ودية أو منافسة في بطولة دولية. هذا هو الحد الأدنى المطلوب من أي لاعب يرتدي قميص ألمانيا".