قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن : صلاح رمز وطني ..ونفسي يسجل مليون هدف
ترامب يوقع قرارا بفرض عقوبات على الدول التي تعتقل مواطنين أمريكيين
اتصال غالي وعزيز.. طبيب فاقد بصره يكشف تفاصيل مكالمته مع الرئيس السيسي
أجمل وأطيب الناس .. تعرف على وصف شكل سيدنا رسول الله
طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 6-9-2025
98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025
الطوارئ الروسية تسجل 15 هزة ارتدادية في شبه جزيرة كامتشاتكا
عاوز تجيب جون كلمه ..سيف زاهر يتغني بأداء عمر مرموش
إبراهيم حسن: الفوز على إثيوبيا محطة مهمة في مشوار التأهل
إسلام صادق عن فوز منتخب مصر: الأخطاء ساذجة والأداء متواضع
جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف ضخمة لعمارات سكنية شمال غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صوت مصر: وحدة الموقف العربي السبيل الوحيد لإبقاء القضية الفلسطينية حية

قطاع غزة
قطاع غزة
محمد الشعراوي

أكد الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، عضو تحالف الأحزاب المصرية، دعمه الكامل لموقف مصر الرافض لسياسة التهجير التي تحاول إسرائيل الترويج لها على حساب معاناة الشعب الفلسطيني، لافتا إلى ان  البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية يعبر عن ضمير الأمة العربية، ويعكس إصرار مصر قيادة وحكومة وشعبا على حماية الحقوق الفلسطينية، ومنع أي محاولة لتصفية القضية.

وأوضح سليمان في بيان له، أن موقف مصر الثابت يضع حدا لمحاولات الاحتلال فرض سياسة الأمر الواقع، ويؤكد أن حماية الأمن القومي المصري ترتبط ارتباطا وثيقا بحماية الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار رئيس حزب صوت مصر إلى أن رفض مصر القاطع لتحويل معبر رفح إلى وسيلة للتهجير الجماعي، يعكس إدراكها لخطورة هذا المخطط الذي يستهدف تصفية الوجود الفلسطيني، وتحميل دول الجوار أعباءً تاريخية غير مقبولة، معبرا عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمه لحقه في العودة وتقرير المصير، داعيا جميع القوى الدولية إلى الوقوف أمام مسؤولياتها في وقف جرائم الاحتلال، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والإنساني.


وأكد الدكتور نصر سليمان أن وحدة الموقف المصري والعربي هي السبيل الوحيد لإبقاء القضية الفلسطينية حية حتى يتحقق حلم الدولة المستقلة.

قطاع غزة غزة حزب صوت مصر نصر سليمان الأحزاب المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

معلق مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

وزير الصحة

رفض علاج مريضة طواريء بسبب 80 جنيه.. الصحة: إحالة مدير مستشفي مبرة مصر القديمة للتحقيق

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مصر تعزز صدارتها …تعرف علي ترتيب المجموعة بعد الجولة السابعة

مهيب عبد الهادي

بعد فوز منتخب مصر ..مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما للجماهير

شعار الزمالك

أوشينج يشارك في مران الزمالك رغم معاناته من الإجهاد العضلي

بالصور

طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية

طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية
طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية
طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر..كن واقعيًا في توقعاتك

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 سبتمبر.. الاستماع لا يُنقص من قوتك

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 سبتمبر
برج الدلو حظك اليوم السبت 6 سبتمبر
برج الدلو حظك اليوم السبت 6 سبتمبر

برج الجدي حظك اليوم السبت 6 سبتمبر...استمتع بالهدوء ورتب أولوياتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 6 سبتمبر
برج الجدي حظك اليوم السبت 6 سبتمبر
برج الجدي حظك اليوم السبت 6 سبتمبر

فيديو

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

ضوء البحر

​البحر اللي بينور حقيقة ولا خيال؟ لغز حير العلماء 400 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد