صوت مصر: وحدة الموقف العربي السبيل الوحيد لإبقاء القضية الفلسطينية حية

أكد الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، عضو تحالف الأحزاب المصرية، دعمه الكامل لموقف مصر الرافض لسياسة التهجير التي تحاول إسرائيل الترويج لها على حساب معاناة الشعب الفلسطيني، لافتا إلى ان البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية يعبر عن ضمير الأمة العربية، ويعكس إصرار مصر قيادة وحكومة وشعبا على حماية الحقوق الفلسطينية، ومنع أي محاولة لتصفية القضية.

وأوضح سليمان في بيان له، أن موقف مصر الثابت يضع حدا لمحاولات الاحتلال فرض سياسة الأمر الواقع، ويؤكد أن حماية الأمن القومي المصري ترتبط ارتباطا وثيقا بحماية الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار رئيس حزب صوت مصر إلى أن رفض مصر القاطع لتحويل معبر رفح إلى وسيلة للتهجير الجماعي، يعكس إدراكها لخطورة هذا المخطط الذي يستهدف تصفية الوجود الفلسطيني، وتحميل دول الجوار أعباءً تاريخية غير مقبولة، معبرا عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمه لحقه في العودة وتقرير المصير، داعيا جميع القوى الدولية إلى الوقوف أمام مسؤولياتها في وقف جرائم الاحتلال، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والإنساني.



وأكد الدكتور نصر سليمان أن وحدة الموقف المصري والعربي هي السبيل الوحيد لإبقاء القضية الفلسطينية حية حتى يتحقق حلم الدولة المستقلة.