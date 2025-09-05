الوادي الجديد: معدات لإزالة الرمال المتحركة من قرى الأربعين

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدفع بمعدات طرق لإزالة آثار الرمال المتراكمة أمام بعض منازل القرية الرابعة في الأربعين، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية للمركز وشركة النيل لرصف الطرق كمساهمة مجتمعية لخدمة المواطنين.

جاء ذلك استجابةً لمطالب أهالي بعض قرى الأربعين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة التدخل والتعامل الفوري.



وأطلق الأهالي، استغاثات عديدة خلال الفترة الماضية بسبب حصار الرمال المتحركة لمنازلهم حيث تسببت العواصف الترابية التي ضربت المحافظة على مدار الفترة الماضية في زحف الكثبان الرملية على المنازل وإغلاقها للشوارع وإعاقتها للحياة اليومية للمواطنين بشكل كبير.