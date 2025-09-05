ضياء رشوان: نتنياهو يعيش أوهاما توراتية

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه ليس صدفة ان يكون الموقف الإسرائيلي والإخواني واحدا وكلامهم واحدا، مضيفاً أن مصر تعاملت مع كل الطوائف السياسية في اسرائيل.





واضاف ضياء رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن اليمين التوراتي يمكن أن تتوقع منه أي شيء، متابعا أن عند الاقتراب من معاهدة السلام ستظهر الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن نتنياهو يعيش اوهام توراتية والمجموعة التي معه.