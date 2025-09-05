BMW تطلق الجيل الرابع من X3 .. تفاصيل

أعلنت BMW عن إطلاق الجيل الرابع من سيارتها الفاخرة BMW X3 التي تنتمي لفئة Sport Activity Vehicle (SAV)، لتجمع بين الأداء على الطرق الوعرة والقيادة المريحة داخل المدن. منذ إطلاقها الأول عام 2003، بيع أكثر من 3.5 مليون وحدة عالميًا، مما جعلها واحدة من أكثر طرازات BMW مبيعًا.

تميزت السيارة الجديدة بتصميم أكثر جرأة ورياضية، مع شبك أمامي مضيء (BMW Kidney Iconic Glow) لأول مرة، ومصابيح Adaptive LED الأمامية والخلفية ثلاثية الأبعاد. زُوّدت بسقف بانورامي وعجلات رياضية 19 بوصة، مع لمسات إضافية من باقة M Sport Pro مثل الحليات السوداء ومصابيح M Lights Shadowline

تضمنت المقصورة شاشة BMW Curved Display، بلوحة عدادات قياس 12.3 بوصة وشاشة مركزية قياس 14.9 بوصة تعمل بنظام BMW OS 9.0 توفر السيارة مكيف هواء ثلاثي المناطق، إضاءة محيطية بـ15 لونًا، مقاعد جلدية مريحة، شاحن لاسلكي، ونظام صوتي من Harman Kardon

تأتي السيارة بمحركين -Hybrid

- X3 20 بمحرك 1.6 لتر يولّد 190 حصانًا.

- X3 30 xDrive بمحرك 2.0 لتر يولّد 258 حصانًا مع نظام الدفع الرباعي xDrive

زُوّدت السيارة بأنظمة أمان مثل Active Guard التي تشمل التنبيه عند تخطي المسار والكبح التلقائي، بالإضافة إلى Parking Assistant للرؤية الخلفية والركن الأوتوماتيكي.

BMW أكدت أن الجيل الرابع يقدم تجربة قيادة متكاملة تلبي مختلف احتياجات العملاء.