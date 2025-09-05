قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء البريطاني ينعي دوقة كِنت: رمز التفاني والإنسانية في العائلة المالكة
مبابي يحصد جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد
البحوث الإسلامية: فتح باب التقدم إلى المسابقة العامة للإيفاد| اعرف الشروط
50 جنيه انخفاضا.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بشأن أسعار اللحوم بالأسواق
سفير مصر في تونس: بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة الاثنين المقبل
ترامب يلوح برسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات مع استثناء شركات كبرى
منشور صادم من موسيماني يخص الأهلي لهذا السبب
زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب العودة إلى المفاوضات لضمان استعادة الرهائن
هل الصور والتماثيل التذكارية حرام؟.. يسري جبر: لها 3 أحكام في الإسلام
الدويري: مصر نجحت في تهدئة التوتر بين فتح وحماس بعد وفاة ياسر عرفات
أطلقه أحمد موسى .. هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر التريند
جولد بيليون: الذهب يحقق أكبر مكسب أسبوعي في 3 أشهر
مدرب النرويج يدعو لزيادة سرعة أداء جامعي الكرات في تصفيات كأس العالم

تسعى النرويج للحصول على أول مكان لها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم منذ عام 1998، ولا يترك المدرب ستوله سولباكن أي شيء للصدفة إذ يحث الاتحاد النرويجي للعبة على إحضار صبية وفتيات كرات أسرع أداء من أجل المباريات الحاسمة في التصفيات.
ومع تبقي أربع مباريات، تتمتع النرويج بسجل مثالي في المجموعة التاسعة، بما في ذلك الفوز الكبير على إيطاليا، مما يجعلها في متناول أول بطولة كبرى لها منذ بطولة أوروبا 2000.


ويعتقد سولباكن أن الأداء السريع للصبية والفتيات من جامعي الكرات يمكن أن يصنع الفارق ويساعد فريقه على الوصول إلى المحطة النهائية بالتأهل لكأس العالم.


وقال سولباكن لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية (أن.أر.كيه): "هذا يؤثر على الإيقاع، إذا أردنا الحفاظ على إيقاع المباراة ولم نتمكن من العثور على جامع الكرات أو الفتاة التي تجمع الكرات أو الكرة نفسها، فمن الطبيعي أن ينخفض الإيقاع".


وأشار سولباكن إلى الفوز الودي 1-صفر على فنلندا أمس الخميس إذ تباطأت وتيرة اللعب كلما خرجت الكرة من الملعب، وطلب من الاتحاد ضمان وجود تحسينات قبل المباريات القادمة على أرض الفريق.


واختتم: "يجب أن يكون هناك تدريب لجامعي الكرات، أنا جاد فيما أقول، إنها مشكلة، لأنه لا يمكننا إضاعة نصف دقيقة هنا وهناك".
وتستضيف النرويج منافستها مولدوفا متذيلة الترتيب في مباراتها المقبلة بالتصفيات يوم الثلاثاء المقبل في إطار سعيها للحصول على مكان في نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

