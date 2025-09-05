الزمالك يواجه النجوم وديًا الأحد استعدادًا لـ المصري في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية أمام فريق النجوم يوم الأحد المقبل الموافق 7 سبتمبر الجاري، في إطار الاستعداد للقاء المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز.



وأكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك أن المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد على ستاد الكلية الحربية.



ويسعى الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لاستغلال المباراة في تجهيز اللاعبين لمباراة المصري المقبلة.



ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الجمعة، على ستاد الكلية الحربية استعداداً لمباراة المصري في مسابقة الدوري.



ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.