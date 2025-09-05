قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
مندوب سلوفينيا: مجلس الأمن فشل في إنقاذ غزة بسبب فيتو الدول دائمة العضوية

غزة
غزة
كريم محمد

قال السفير صامويل زبوجار، مندوب دولة سلوفينيا في مجلس الأمن الدولي، إن مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه ما يحدث في قطاع غزة، خاصة في ظل مجاعة تُوصف بأنها من صنع الإنسان، وأكد أن المجلس فشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ المدنيين.

وأشار زبوجار، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المجلس أصدر منذ أكتوبر 2023 أربعة قرارات مختلفة تتراوح بين ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، الدعوة لهدنة، أو حتى دعم خطة أمريكية لوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل لم تلتزم بأي منها بشكل كامل أو حتى جزئي.

استخدام حق الفيتو

وأضاف أن محاولات أعضاء منتخبين في المجلس، ومنها محاولة في يونيو 2024 لتمرير قرار بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال الغذاء إلى غزة، قُوبلت باستخدام حق الفيتو من قبل الولايات المتحدة، مما حال دون إقراره.

وتطرق السفير إلى نقطة جوهرية قائلاً: «ميثاق مجلس الأمن يمنح الدول الخمس دائمة العضوية حق الفيتو، وهذا الحق يُستخدم أحيانًا لمنع إنقاذ المدنيين من الجرائم الإنسانية، كما هو الحال في غزة الآن، وهذا يشكل فشلًا في آلية اتخاذ القرار بالمجلس».

وأوضح أن هناك مبادرة داخل الأمم المتحدة لمنع استخدام الفيتو في حالات الجرائم ضد الإنسانية، لكنها لم تعتمد حتى الآن.

