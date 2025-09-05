فيريرا يرفع الحمل البدني للاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري في الدوري

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على رفع الحمل البدني للاعبين، في مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء المصري المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا للمباراة المقبلة، بعد الحصول على راحة لمدة 4 أيام.

وتولى الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق قيادة الفقرة البدنية، والتي تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.