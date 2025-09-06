مصر تعزز صدارتها …تعرف علي ترتيب المجموعة بعد الجولة السابعة

نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في تعزيز صدارته للمجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب إثيوبيا بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة الدولي.

بهذا الانتصار، رفع “الفراعنة” رصيدهم إلى 19 نقطة، ليبتعدوا بفارق خمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيهم منتخب بوركينا فاسو.

ترتيب المجموعة بعد الجولة السابعة

شهدت الجولة السابعة تغييرات مهمة في جدول ترتيب المجموعة. حيث تجمد رصيد منتخب إثيوبيا عند 6 نقاط ليظل في المركز الخامس، في حين استمر منتخب بوركينا فاسو في ملاحقة الفراعنة على بطاقة التأهل المباشر. وبهذا الفوز، يقترب المنتخب المصري خطوة إضافية من ضمان الصعود إلى المونديال المقبل، ليواصل كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المصرية.



أظهر لاعبو منتخب مصر تفوقًا واضحًا خلال اللقاء، حيث جاء الهدف الأول عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 40، قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. الأداء الجماعي والروح العالية كانا أبرز ما ميز المنتخب، وهو ما منح الجماهير ثقة كبيرة في قدرات الفريق على مواصلة الانتصارات.

المباراة المقبلة أمام بوركينا فاسو



تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة أمام منتخب بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات. اللقاء سيكون على قدر كبير من الأهمية، إذ يسعى المنتخب المصري لحسم بطاقة التأهل مبكرًا، بينما يأمل المنتخب البوركيني في تقليص الفارق وإحياء آماله في المنافسة.

خطوة جديدة نحو المونديال

بهذا الأداء والنتائج الإيجابية، يثبت منتخب مصر أنه يسير بخطى ثابتة نحو كأس العالم 2026. الجماهير تنتظر من اللاعبين مواصلة العمل بنفس الجدية والروح القتالية، من أجل تحقيق حلم الملايين بالعودة إلى المونديال للمرة الثانية تواليًا



