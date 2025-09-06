منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود



أعلنت منظمة الصحة العالمية رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـ"جدري القرود" وجاء القرار بعد توصية لجنة الطوارئ وتراجع الإصابات والوفيات في الكونغو الديمقراطية ودول أفريقية أخرى.

طرق انتقال فيروس جدري القرود:

وأوضحت المنظمة أن الخبراء باتوا يملكون فهما أفضل لطرق انتقال الفيروس وعوامل الخطر.

وشدد مدير المنظمة على أن رفع الطوارئ لا يعني انتهاء التهديد أو توقف الاستجابة.

قلق دولي بسبب جدري القرود:

وكات المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال في وقت سابق أن مرض جدرى القرود (mpox) لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

وأوضح الدكتور تيدروس أن استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بجدرى القرود، لا سيما في مناطق غرب أفريقيا، يُعد سببًا كافيًا للإبقاء على حالة الطوارئ الصحية، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن ما زال يستوفي المعايير المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية بشأن الأوبئة ذات الأهمية العالمية.

وجاء هذا الإعلان عقب تقييم شامل أجرته لجنة الطوارئ في اجتماعها المنعقد ؛ حيث أبلغت اللجنة المدير العام بأن المرض لا يزال يُشكّل تهديدًا دوليًا، رغم التقدم الذي أحرزته بعض الدول في تعزيز قدراتها على الاستجابة والاحتواء.