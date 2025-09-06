قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر عبر التاريخ ..شاهد
خالد طلعت يهاجم حسام حسن بسبب تشكيل المنتخب الوطني.. ماذا قال؟
وداعا لإعادة الترجمة.. جوجل تكسر حدود اللغة بميزة جديدة في Circle to Search
هل ولد رسول الله وتوفي في نفس اليوم؟.. انتبه لـ3 أسرار
خبر سار لـ الطلاب .. اشتراكات مترو الخط الثالث متاحة اليوم
اللي مش قد الخلفة مايخلفش .. شريف مدكور يعلق علي قرار الصحة بشأن القيصرية
ترامب: مفاوضات عميقة جدًا مع حماس وضغط هائل لتبادل الأسرى
المركب هتغرق.. ميدو يحذر من 3 لاعبين في التشكيل الأساسي لحسام حسن
في أحسن منهم .. جمال عبد الحميد يطالب برحيل الحضري وأحمد حسن عن المنتخب
الغندور ينتقد حسام حسن بسبب تجاهل نجم الدوري الفرنسي فى منتخب مصر
سيئ وضعيف.. خالد الغندور ينتقد أداء منتخب مصر أمام إثيوبيا
زيلينسكي يدعو بوتين لزيارة كييف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبد الباسط يطرح سؤالاً مثيرا بشأن منتخب مصر

احمد عبد الباسط
احمد عبد الباسط
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤالاً مثير بشأن المنتخب الوطني بعد الفوز علي إثيوبيا.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على فيسبوك:"هو ايه رأيكم في المنتخب؟!".

وكان قد أعرب نبيل عماد “دونجا”، لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه الفراعنة على منتخب إثيوبيا، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة.

خطوة تقربنا من الحلم

أكد دونجا في تصريحات تليفزيونية لقناة “أون سبورتس”، أن الفوز يمثل محطة مهمة في مشوار المنتخب قائلاً:

“الحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب، وهي خطوة كبيرة تقربنا من الوصول إلى المونديال. إن شاء الله نقدر نحقق الفوز على بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل ونحسم التأهل بشكل رسمي.”

شرف اللعب للمنتخب

وأضاف لاعب الزمالك أن ارتداء قميص منتخب مصر شرف لأي لاعب، موضحًا:

“أي لاعب بيمثل المنتخب بيعتبر ده حاجة عظيمة جدًا، وكلنا بنركن انتماءاتنا على جنب ونركز فقط مع الجهاز الفني، لأن الأهم دائمًا هو المكسب والصالح العام.”

فرص مهدرة في الشوط الأول
 

تحدث دونجا عن مجريات اللقاء، مشيرًا إلى أن الفريق أضاع عدة فرص محققة في الشوط الأول، لكنه شدد على أن التوفيق كان حاضرًا في النهاية:

“ربنا كلل مجهودنا بالتعب والالتزام، وقدرنا نحقق المطلوب ونخرج بالثلاث نقاط المهمة.”

منتخب مليء بالنجوم

اختتم دونجا تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين الذين يمثلون قوة إضافية للفريق، قائلاً:

“المنتخب عنده لاعيبة كبيرة زي مرموش، وزيزو، والشناوي، وصلاح، وكلنا مركزين على هدف واحد وهو الصعود لكأس العالم بإذن الله.


 

احمد عبد الباسط الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

محمود سامي قنبير

بعد مكالمة الرئيس السيسي له.. من هو الدكتور محمود سامي قنيبر؟

ترشيحاتنا

المنتخب الوطني

المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة تونس وديًا..صور

احمد عبد الباسط

أحمد عبد الباسط يطرح سؤالاً مثيرا بشأن منتخب مصر

مرتضى منصور

أداء رجولي.. مرتضى منصور يعلق على فوز منتخب مصر أمام إثيوبيا

بالصور

فستان لافت.. ملك زاهر تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لك نضارتك

وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لكِ نضارتكِ
وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لكِ نضارتكِ
وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لكِ نضارتكِ

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد