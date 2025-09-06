أحمد عبد الباسط يطرح سؤالاً مثيرا بشأن منتخب مصر

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤالاً مثير بشأن المنتخب الوطني بعد الفوز علي إثيوبيا.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على فيسبوك:"هو ايه رأيكم في المنتخب؟!".

وكان قد أعرب نبيل عماد “دونجا”، لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه الفراعنة على منتخب إثيوبيا، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة.

خطوة تقربنا من الحلم

أكد دونجا في تصريحات تليفزيونية لقناة “أون سبورتس”، أن الفوز يمثل محطة مهمة في مشوار المنتخب قائلاً:

“الحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب، وهي خطوة كبيرة تقربنا من الوصول إلى المونديال. إن شاء الله نقدر نحقق الفوز على بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل ونحسم التأهل بشكل رسمي.”

شرف اللعب للمنتخب

وأضاف لاعب الزمالك أن ارتداء قميص منتخب مصر شرف لأي لاعب، موضحًا:

“أي لاعب بيمثل المنتخب بيعتبر ده حاجة عظيمة جدًا، وكلنا بنركن انتماءاتنا على جنب ونركز فقط مع الجهاز الفني، لأن الأهم دائمًا هو المكسب والصالح العام.”

فرص مهدرة في الشوط الأول



تحدث دونجا عن مجريات اللقاء، مشيرًا إلى أن الفريق أضاع عدة فرص محققة في الشوط الأول، لكنه شدد على أن التوفيق كان حاضرًا في النهاية:

“ربنا كلل مجهودنا بالتعب والالتزام، وقدرنا نحقق المطلوب ونخرج بالثلاث نقاط المهمة.”

منتخب مليء بالنجوم

اختتم دونجا تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين الذين يمثلون قوة إضافية للفريق، قائلاً:

“المنتخب عنده لاعيبة كبيرة زي مرموش، وزيزو، والشناوي، وصلاح، وكلنا مركزين على هدف واحد وهو الصعود لكأس العالم بإذن الله.



