أحمد الشيخ: بتروجيت الأفضل في الدوري.. وعبد الله السعيد "الأميز"

قال أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود الحالي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش السابق، إن تواجد المهاجمين الأجانب في الدوري المصري "ظلم" المهاجمين المحليين، متمنيًا أن يرى مهاجمين أقوى في الأجيال القادمة من أجل البطولة والمنتخب.

وتابع "الشيخ" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: معظم المدربين في الدوري المصري يفضلون المهاجمين الأجانب على المصريين، وهو ما آثر على فرصهم في الدوري المحلي وعلى التواجد في منتخب مصر.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري السابق: مصطفى محمد من أفضل المهاجمين في الكرة المصرية حاليًا، هو يمتلك إمكانيات وقدرات تؤهله للعب في أقوى الدوريات العالمية وأهمها البريميرليج، كنت أتمنى رحيله عن نانت الفرنسي بعد الموسم الأول لإنه يستحق التواجد في نادي أفضل.

وواصل لاعب طلائع الجيش السابق: لا أفكر في موضوع "هداف الدوري"، فالأهداف رزق ونعمة وتوفيق من عند الله، مضيفًا: الدوري المنتظم أفضل من الدوري الاستثنائي لإن الأمور في الأخير صعبة للغاية.

واختتم أحمد الشيخ حديثه: بتروجيت الفريق الأفضل في الدوري هذا الموسم، وعبد الله السعيد اللاعب الأميز في الكرة المصرية، وأتمنى التواجد ضمن السبعة الكبار.