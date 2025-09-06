قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
8 طن دقيق.. مباحث التموين تشن حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026
المفوض العام لوكالة الأونروا: يجب فتح المعابر فورًا لإدخال المساعدات
الثقوب السوداء .. خبير أمنى يفضح عصابات استغلال الأطفال في التسول
وزير الخارجية: على إسرائيل قبول مبادرة ويتكوف لوقف إطلاق النار
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين ومعبر رفح مفتوح رغم إجراءات الاحتلال
دورها لا يمكن تعويضه.. وزير الخارجية: لا بديل عن أونروا وأي محاولة للمساس بها مرفوضة
التصريح بدفن سيدة.. تطورات الحالة الصحية لـ 104 مصابين بالتسمم الغذائي في المنيا
وزارة الحرب بدلا من البنتاجون.. هل يمهد قرار ترامب الطريق لحرب عالمية جديدة؟
بدء التوقيت الشتوي.. موعد تغيير الساعة في مصر 2025
وزير الخارجية: المجاعة في قطاع غزة كارثة مكتملة الأركان ومن صنع الاحتلال
أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة: برنامج تدريبي لتقييم المستشفيات وتعزيز سلامة المرضى

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

أطلقت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، برنامجًا تدريبيًا بعنوان «المقيّم المركزي للمستشفيات الصديقة لسلامة المرضى» يهدف إلى تطوير منظومة تقييم أداء المستشفيات وفق معايير دولية، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج يركز على تدريب كوادر متخصصة لتقييم المستشفيات بدقة وموضوعية، بهدف تقليل المخاطر الطبية ورفع كفاءة الخدمات الصحية، ويجمع البرنامج بين المحاضرات النظرية والتطبيق العملي، لتمكين المشاركين من تطبيق معايير الجودة والسلامة في المستشفيات.

وأكد الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون المبادرات الصحية، أن التدريب استهدف مديري إدارات سلامة المرضى وممثلين من هيئات الوزارة، لتكوين شبكة وطنية من المقيّمين المعتمدين، للارتقاء بجودة الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية.

توحيد آليات التقييم

من جانبه، أشار الدكتور جلال الشيشيني، رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، إلى أن البرنامج يستفيد من خبرات منظمة الصحة العالمية لتوحيد آليات التقييم، بما يتماشى مع خطط الوزارة لتطوير الجودة وسلامة المرضى.

وأكدت الدكتورة مروة السيد، مدير إدارة سلامة المرضى، أن الوزارة ستعمل على تعميم ثقافة السلامة من خلال برامج تدريبية مستمرة، لرفع وعي الفرق الطبية وتحسين تجربة المرضى في جميع المنشآت الصحية.

وزارة الصحة وزير الصحة الصحة العالميىة المستشفيات تدريب الاطباء

