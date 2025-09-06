الصحة: برنامج تدريبي لتقييم المستشفيات وتعزيز سلامة المرضى

أطلقت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، برنامجًا تدريبيًا بعنوان «المقيّم المركزي للمستشفيات الصديقة لسلامة المرضى» يهدف إلى تطوير منظومة تقييم أداء المستشفيات وفق معايير دولية، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج يركز على تدريب كوادر متخصصة لتقييم المستشفيات بدقة وموضوعية، بهدف تقليل المخاطر الطبية ورفع كفاءة الخدمات الصحية، ويجمع البرنامج بين المحاضرات النظرية والتطبيق العملي، لتمكين المشاركين من تطبيق معايير الجودة والسلامة في المستشفيات.

وأكد الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون المبادرات الصحية، أن التدريب استهدف مديري إدارات سلامة المرضى وممثلين من هيئات الوزارة، لتكوين شبكة وطنية من المقيّمين المعتمدين، للارتقاء بجودة الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية.

توحيد آليات التقييم

من جانبه، أشار الدكتور جلال الشيشيني، رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، إلى أن البرنامج يستفيد من خبرات منظمة الصحة العالمية لتوحيد آليات التقييم، بما يتماشى مع خطط الوزارة لتطوير الجودة وسلامة المرضى.

وأكدت الدكتورة مروة السيد، مدير إدارة سلامة المرضى، أن الوزارة ستعمل على تعميم ثقافة السلامة من خلال برامج تدريبية مستمرة، لرفع وعي الفرق الطبية وتحسين تجربة المرضى في جميع المنشآت الصحية.