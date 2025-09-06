بعد شهرين من احتجازها بالعناية المركزة.. وفاة الضحية الـ 19 بحادث فتيات الطريق الإقليمي

اعلن أهالي قرية كفر السنابسة بمركز منوف في محافظة المنوفية عن وفاة الضحية ال 19 من بنات القرية ضحية حادث الطريق الإقليمي في المنوفية.

واكد الأهالي وفاة ايات زغلول قنديل لتلحق بشقيقتها وابن عمها ضحايا حادث الطريق الإقليمي وسط حالة من الحزن بين الجميع.

جاء ذلك بعد معاناة لأكثر من شهرين داخل المستشفي حيث كانت ترقد ايات بين الحياة والموت بالعناية المركزة.

وتستعد القرية اليوم لتشييع الجثمان وسط حالة من الحزن ليتجدد الحزن مع وفاة ايات بوفاة ال 18 فتاة من بنات القرية.

وكان الطريق الإقليمي قد شهد في يونيو الماضي مصرع 18 فتاة وشاب في حادث علي الطريق الإقليمي حيث صدمتهم سيارة تريلا أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص متوجهين الي عملهم بمدينة السادات.