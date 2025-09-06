قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

ناجي الشهابي لـ صدى البلد: تحديد أسماء مرشحي قائمة الائتلاف الوطني الأربعاء

ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي
ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي
معتز الخصوصي

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب المصرية، أن الائتلاف الوطني يواصل استعداداته الجادة للانتخابات البرلمانية المقبلة عبر قوائمه الأربعة التي تغطي الجمهورية بالكامل، التزامًا بالقانون وبالمواعيد الدستورية المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قائمة الائتلاف الوطني تضم نخبة من الكفاءات والشخصيات العامة، تجمع بين الخبرة السياسية والقدرة على خدمة المواطنين، وتمثل مختلف الفئات الاجتماعية، بما يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع المصري.

وأضاف أنه سيتم تحديد أسماء الأساسى والاحتياطى بشكل مبدئي لقائمة الجيزة والصعيد وقائمة غرب يوم الأثنين وقائمة شرق يوم الثلاثاء وقائمة القاهرة ووسط الدلتا يوم الأربعاء من هذا الأسبوع ، وذلك حتى نترك فرص الانضمام للكفاءات الراغبة.

وتابع أن الائتلاف يتكون من أحزاب الجيل الديمقراطى والاتحاد والإصلاح النهضة والخضر وقائمة بداية للمستقلين ، وهم مجموعة من المستقلين تحت اسم بداية كانوا يقوموا بعمل قائمة لهم فى الصعيد وغرب قرروا الإنضمام إلى الائتلاف.

وأشار الشهابي إلى أن الائتلاف الوطني ليس بديلاً عن تحالف القائمة الوطنية، وإنما يخوض المنافسة معه في مباراة ديمقراطية شريفة على مقاعد القوائم الأربع، مؤكدًا أن التعددية السياسية هي جوهر العملية الديمقراطية، وأن الناخب هو الحكم وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة.

وأضاف أن روح التعاون والتنسيق بين أحزاب الائتلاف الوطني تعكس قناعة راسخة بأهمية العمل المشترك في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، مؤكدًا أن الهدف الأساس هو دعم الدولة المصرية، وتعزيز استقرارها، وتمكين البرلمان المقبل من أداء دوره الرقابي والتشريعي على الوجه الأكمل.

وختم الشهابي تصريحه بالتأكيد أن "الجيل" ومعه أحزاب الائتلاف الوطني سيخوضون هذه الانتخابات بروح المسؤولية الوطنية، وبثقة كبيرة في وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار من يمثلونه بحق.

ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي الائتلاف الوطني الهيئة الوطنية للانتخابات الشخصيات العامة

