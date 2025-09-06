الكسوف والخسوف.. خبير يوضح الفروق ويحذر من النظر المباشر للشمس

أوضح د. محمد الصادق أن خسوف القمر يحدث عندما تكون الأرض بين القمر والشمس، بينما يحدث كسوف الشمس عندما يكون القمر بين الأرض والشمس.

وبيّن خلال صباح البلد أن الخسوف لا يشكل أي خطورة على العين ويمكن مشاهدته بالعين المجردة، بينما يُحذر من النظر المباشر إلى كسوف الشمس بدون نظارات متخصصة.

نظارات خاصة مطلوبة عند مشاهدة الكسوف

شدد د. الصادق على ضرورة استخدام نظارات خاصة تُعرف بـ"Solar Eclipse Glasses" عند رصد كسوف الشمس، مؤكدًا أن النظارات الشمسية العادية أو الزجاج المدخن لا توفر الحماية الكافية وقد تسبب أضرارًا جسيمة للعين.

مصر على موعد مع كسوف كلي نادر في 2027

وختم د. الصادق بالإشارة إلى أن مصر ستشهد كسوفًا شمسيًا كليًا نادرًا في 2 أغسطس 2027، وسيكون مرئيًا بشكل كامل من جنوب البلاد، داعيًا المهتمين بعلم الفلك إلى الاستعداد مبكرًا لهذا الحدث الفريد.