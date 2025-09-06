أخبار التكنولوجيا|جوجل تكسر حدود اللغة بميزة جديدة في Circle to Search.. حظر مفاجئ يطال فيسبوك وواتساب و26 منصة تواصل في نيبال

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق تحسين جديد في ميزة دائرة البحث Circle to Search، يسمح للمستخدمين بالحصول على ترجمات مستمرة أثناء تصفحهم للمحتوى على الشاشة.



سيري يستعد لأكبر ترقية في تاريخه.. آبل تضيف محرك إجابات ذكي 2026



تستعد شركة آبل لإطلاق واحدة من أكبر التحديثات لمساعدها الصوتي سيري، من خلال ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحمل اسم محرك إجابات المعرفة العالمية World Knowledge Answers، ووفقا لتقرير صادر عن الصحفي مارك جورمان في “بلومبرج”، من المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة رسميا في أوائل عام 2026.



رسائل مشفرة للجميع.. "إكس" توسع نطاق ميزة XChat الجديدة



بدأت منصة إكس (X)، المعروفة سابقا باسم “تويتر”، في طرح ميزة الرسائل المشفرة الجديدة التي تحمل اسم XChat أو الدردشة، والتي تعد أحدث محاولاتها لتعزيز خصوصية التواصل بين المستخدمين.

بـ 4 ثوان فقط.. تحديث في صور جوجل يحول صورك الثابتة إلى فيديوهات



أعلنت شركة جوجل Google، عن تعزيز ميزة تحويل الصور إلى فيديوهات في تطبيق الصور الخاص بها Google Photos، عبر دمج قدرات برنامج Veo 3 الجديد، لتصبح التجربة أكثر دقة وواقعية.



حظر مفاجئ يطال فيسبوك وواتساب و26 منصة تواصل في نيبال.. إليك السبب الصادم



قررت الحكومة النيبالية حظر الوصول إلى 26 من أبرز منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات العالمية، من بينها فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وواتساب وسناب شات ولينكدإن وتويتر (إكس حاليا)، بعد أن فشلت هذه الشركات في الامتثال لمهلة مدتها 7 أيام لتسجيل أنشطتها رسميا لدى السلطات.



إجراء سعودي جديد يغير قواعد اللعب في "روبلوكس"



أعلنت شركة روبلوكس، التزامها الكامل بالضوابط التي وضعتها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية، بشأن مراقبة المحتوى ومعالجة المخالفات داخل منصتها الترفيهية، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع عدد من الجهات الحكومية في المملكة.

أفادت تقارير جديدة أن هاتف فيفو X300 Ultra المرتقب قد يحمل لقب أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرتين خلفيتين بدقة 200 ميجابكسل، إحداهما الكاميرا الرئيسية، والأخرى كاميرا تيليفوتو بيريسكوبية ببعد بؤري 85 ملم، مما يعزز قدراته على التقريب البصري بشكل كبير، إلى جانب ذلك، سيضم الهاتف أيضا كاميرا فائقة العرض ultrawide بدقة 50 ميجابكسل.