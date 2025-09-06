قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
أخبار التكنولوجيا|جوجل تكسر حدود اللغة بميزة جديدة في Circle to Search.. حظر مفاجئ يطال فيسبوك وواتساب و26 منصة تواصل في نيبال

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

وداعا لإعادة الترجمة.. جوجل تكسر حدود اللغة بميزة جديدة في Circle to Search
 

أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق تحسين جديد في ميزة دائرة البحث Circle to Search، يسمح للمستخدمين بالحصول على ترجمات مستمرة أثناء تصفحهم للمحتوى على الشاشة.


سيري يستعد لأكبر ترقية في تاريخه.. آبل تضيف محرك إجابات ذكي 2026
 

تستعد شركة آبل لإطلاق واحدة من أكبر التحديثات لمساعدها الصوتي سيري، من خلال ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحمل اسم محرك إجابات المعرفة العالمية World Knowledge Answers، ووفقا لتقرير صادر عن الصحفي مارك جورمان في “بلومبرج”، من المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة رسميا في أوائل عام 2026.


رسائل مشفرة للجميع.. "إكس" توسع نطاق ميزة XChat الجديدة
 

بدأت منصة إكس (X)، المعروفة سابقا باسم “تويتر”، في طرح ميزة الرسائل المشفرة الجديدة التي تحمل اسم XChat أو الدردشة، والتي تعد أحدث محاولاتها لتعزيز خصوصية التواصل بين المستخدمين. 

بـ 4 ثوان فقط.. تحديث في صور جوجل يحول صورك الثابتة إلى فيديوهات

أعلنت شركة جوجل Google، عن تعزيز ميزة تحويل الصور إلى فيديوهات في تطبيق الصور الخاص بها Google Photos، عبر دمج قدرات برنامج Veo 3 الجديد، لتصبح التجربة أكثر دقة وواقعية.


حظر مفاجئ يطال فيسبوك وواتساب و26 منصة تواصل في نيبال.. إليك السبب الصادم
 

قررت الحكومة النيبالية حظر الوصول إلى 26 من أبرز منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات العالمية، من بينها فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وواتساب وسناب شات ولينكدإن وتويتر (إكس حاليا)، بعد أن فشلت هذه الشركات في الامتثال لمهلة مدتها 7 أيام لتسجيل أنشطتها رسميا لدى السلطات.


إجراء سعودي جديد يغير قواعد اللعب في "روبلوكس"
 

أعلنت شركة روبلوكس، التزامها الكامل بالضوابط التي وضعتها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية، بشأن مراقبة المحتوى ومعالجة المخالفات داخل منصتها الترفيهية، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع عدد من الجهات الحكومية في المملكة.

فيفو X300 Ultra.. أول هاتف في العالم بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل

أفادت تقارير جديدة أن هاتف فيفو X300 Ultra المرتقب قد يحمل لقب أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرتين خلفيتين بدقة 200 ميجابكسل، إحداهما الكاميرا الرئيسية، والأخرى كاميرا تيليفوتو بيريسكوبية ببعد بؤري 85 ملم، مما يعزز قدراته على التقريب البصري بشكل كبير، إلى جانب ذلك، سيضم الهاتف أيضا كاميرا فائقة العرض ultrawide بدقة 50 ميجابكسل. 

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

