مفتي الهند يرعى المؤتمر الدولي بمناسبة ميلاد الرسول

تشهد مدينة كاليكوت بولاية كيرالا الهندية يوم 13 سبتمبر الجاري، المؤتمر الدولي بمناسبة ميلاد الرسول الأعظم ﷺ، وذلك برعاية من مفتي الديار الهندية الشيخ أبو بكر أحمد، وبإشراف مباشر من جامعة مركز الثقافة السنية.

يحضر المؤتمر وفود علمية وفكرية من مختلف دول العالم، وممثلون للهيئات الدينية من بينهم محمود بهنسي مساعد وزير الأوقاف لشئون التدريب.

ومن المقرر أن يناقش المشاركون قضايا منها: دور مولد النبي ﷺ في ترسيخ معاني الرحمة والتعايش بين الشعوب.والقيم الأخلاقية في السيرة النبوية وأثرها في معالجة أزمات العصر. ومسؤولية المؤسسات الإسلامية في إبراز مكانة الرسول ﷺ كقدوة إنسانية عالمية.

ويؤكد مفتي الهند أن ميلاد الرسول ﷺ يمثل ميلاد النور والهداية للبشرية جمعاء، وأن إحياء هذه المناسبة العظيمة يرسخ معاني الوحدة والتآلف بين المسلمين ويعزز قيم السلام العالمي.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة جماهيرية ضخمة داخل الهند وخارجها، إلى جانب سلسلة من البرامج الثقافية والإنشادية التي تعبّر عن الحب والولاء لرسول الله ﷺ.

ومن المتوقع أن يكون مؤتمر كاليكوت في 13 سبتمبر حدثاً إسلامياً عالمياً يعكس دور جامعة مركز في خدمة الدين، ونشر الوسطية، والدعوة إلى القيم النبوية الخالدة.

