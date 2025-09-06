فادية عكاشة: أشرف زكي أنقذني من العزلة.. ومتونسة في دار كبار الفنانين

التقى موقع صدى البلد بالفنانة القديرة فادية عكاشه في دار كبار الفنانين، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

وقالت فادية عكاشه في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري " اقضي يومي في قراءة القرآن الكريم و يمثل لي السعادة و الفرحة ثم افطر و اجلس في حديقة الدار و اجلس مع زملائي و بحس بالونس.

وأضافت فادية عكاشه " لم اعتزل الفن و اعشق الفن سأعود قريباً لاني مش قادرة ابعد عن الفن أكثر من ذلك و الفن وحشني.

و تابعت فادية عكاشة فخورة بكل أعمالي و يعتبر أعمالي زي أولادي.

واستطردت فادية عكاشة أشرف زكي انقذني من العزله و بحس بالونس في الدار ، الدار كأني في فندق خمس نجوم.



يذكر أن قالت الفنانة القديرة فادية عكاشة، أنها شاركت في الكثير من الأعمال الفنية بالمسرح والسينما والتليفزيون وحتى في الإذاعة قدمت شخصية بديعة مصابني.

وتحدثت الفنانة فادية عكاشة، عن سبب انتقالها إلى دار المسنين الخاصة بنقابة المهن التمثيلية، موضحة أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية هو من طلب منها ذلك لتتلقى جلسات المخ والأعصاب الخاصة بها.



