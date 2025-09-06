بدء استقبال الراغبين الجدد في الحصول على عضوية الأهلي

اجتمعت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، اليوم السبت لاستقبال الراغبين الجدد في الحصول على عضوية النادي والانضمام إلى عائلة الأهلي.

واستقبلت اللجنة الأعداد المتقدمة بطلب للحصول على عضوية النادي، سواء في المقر الرئيسي أو فروعه الثلاثة بمدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.

وشهدت الأيام الماضية إقبالًا كثيفًا من المتقدمين للحصول على عضوية الأهلي، الذي يتواكب مع الطفرة الإنشائية الهائلة بمختلف فروعه وتقديم الخدمات التي تتناسب مع أعضاء النادي، بما يمكنهم من الاستمتاع مع ذويهم، سواء من خلال ممارسة الرياضة بعد توالي إنشاء مجمعات صالات الألعاب الرياضية الجديدة لمختلف الألعاب، سواء الفردية أو الجماعية داخل فروعه، بجانب التحديث والتطوير المستمر لكافة الملاعب وتزويدها بأحدث التكنولوجيا.

كان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قد افتتح مؤخرًا مجمع حمام السباحة الجديد بفرع زايد، الذي يضم شاشة عملاقة لعرض النتائج خلال المسابقات، وفي نفس الوقت يخدم الأعضاء، وملحق به أكوا بارك للصغار. وتم استغلال المساحة أسفل مجمع حمام السباحة التي تضم ٨ غرف ملابس على أعلى مستوى، وعيادة طبية، و«جيم» للرجال، وآخر مخصصًا للسيدات مزودين بأحدث الأجهزة، وملحق بهما ساونا وجاكوزي ومساج، والأماكن المخصصة للملابس، وحمامات، ومكاتب إدارية.