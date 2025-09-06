قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
رياضة

بدء استقبال الراغبين الجدد في الحصول على عضوية الأهلي

عبدالحكيم أبو علم

اجتمعت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، اليوم السبت لاستقبال الراغبين الجدد في الحصول على عضوية النادي والانضمام إلى عائلة الأهلي.

واستقبلت اللجنة الأعداد المتقدمة بطلب للحصول على عضوية النادي، سواء في المقر الرئيسي أو فروعه الثلاثة بمدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.

وشهدت الأيام الماضية إقبالًا كثيفًا من المتقدمين للحصول على عضوية الأهلي، الذي يتواكب مع الطفرة الإنشائية الهائلة بمختلف فروعه وتقديم الخدمات التي تتناسب مع أعضاء النادي، بما يمكنهم من الاستمتاع مع ذويهم، سواء من خلال ممارسة الرياضة بعد توالي إنشاء مجمعات صالات الألعاب الرياضية الجديدة لمختلف الألعاب، سواء الفردية أو الجماعية داخل فروعه، بجانب التحديث والتطوير المستمر لكافة الملاعب وتزويدها بأحدث التكنولوجيا.

كان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قد افتتح مؤخرًا مجمع حمام السباحة الجديد بفرع زايد، الذي يضم شاشة عملاقة لعرض النتائج خلال المسابقات، وفي نفس الوقت يخدم الأعضاء، وملحق به أكوا بارك للصغار. وتم استغلال المساحة أسفل مجمع حمام السباحة التي تضم ٨ غرف ملابس على أعلى مستوى، وعيادة طبية، و«جيم» للرجال، وآخر مخصصًا للسيدات مزودين بأحدث الأجهزة، وملحق بهما ساونا وجاكوزي ومساج، والأماكن المخصصة للملابس، وحمامات، ومكاتب إدارية.

